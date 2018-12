Ming-Chi Kuo: La demanda del iPhone XR no ha sido la esperada

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

A pesar de ser nombrado su teléfono mejor vendido, Apple no está teniendo las ventas esperadas con el iPhone XR.

El analista Ming-Chi Kuo de la firma TFI Securities dijo, según un reporte de 9to5Mac, que la demanda del iPhone XR ha sido baja y pronostica una caída "significativa" en la venta del iPhone durante el primer trimestre de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018.

Kuo basa sus cifras en el calendario regular, no en el calendario fiscal de Apple. Por ello, cuando el analista se refiere al primer trimestre habla de enero a marzo de 2019; mientras que el primer trimestre financiero de Apple comprende de octubre a diciembre todavía de 2018.

El analista menciona que Apple venderá entre 38 y 42 millones de unidades de todos sus iPhone durante el primer trimestre natural de 2019, una caída con respecto a los 50 millones vendidos en el mismo periodo de 2018.

Originalmente, Kuo había pronosticado entre 20 y 25 millones de iPhone XR vendidos durante el primer trimestre del año, pero ahora baja su estimación a entre 15 y 20 millones.

Asimismo, el confiable analista cree que Apple venderá unos 210 millones de iPhone durante todo 2018; pero en 2019 habrá una caída del 5 o 10 por ciento hasta llegar a entre 188 o 194 millones de unidades vendidas, dice Kuo.

El silencio de Apple no ayuda a combatir estos pronósticos negativos. La compañía no ha revelado las unidades vendidas del iPhone XS o XR y lo único que ha hecho es aumentar la publicidad y promociones dirigidas a estos celulares, reafirmando que las ventas no van de acuerdo con lo anticipado.

Apple hizo también otro cambio en su modo de informar sus resultados fiscales que parece confirmar que la compañía ya esperaba la baja en la demanda. A partir de su informe del cuarto trimestre financiero (octubre a diciembre), Apple dejará de anunciar las ventas trimestrales de sus productos, incluyendo la Mac, el iPad y por supuesto, el iPhone.

Apple no da comentarios basados en reportes o informes de analistas.