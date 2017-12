La adopción del iPhone X supera a los modelos Plus: reporte

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El iPhone X se vende bien y mucho mejor que la mayoría de sus sus hermanitos.

De acuerdo con un análisis de la firma IHS Markit citado por MacRumors, el iPhone X alcanzó una adopción del 2 por ciento de todo el ecosistema Apple en apenas tres semanas de ventas, con lo que supera las ventas del iPhone 8 Plus y de iPhone 7 Plus, aunque no fue suficiente para superar al iPhone 7 (de 4.7 pulgadas).

El iPhone X, que salió a la venta el 3 de noviembre, es muy popular en países como Singapur, Dinamarca, Suiza y Japón. En Estados Unidos, IHS dice que el iPhone X tuvo una adopción similar a la del iPhone 8 Plus y superó la adopción del iPhone 8 y de iPhone 7 Plus.

A pesar de que Apple no ha dicho cuántas unidades del iPhone X se vendieron, el flamante teléfono de Apple ayudará a que la fabricante venda 88.8 millones de unidades en el primer trimestre fiscal de la empresa, convirtiéndose en el trimestre con más unidades vendidas en los 10 años de historia del iPhone, según IHS.

Hasta ahora, el trimestre con más ventas fue justamente el primer trimestre fiscal de la compañía en 2017, con 78.3 millones de iPhone vendidos.

Analistas creen que el iPhone X ayudará a que Apple se convierta en la primera compañía tecnológica con una valuación de un billón (trillón, en inglés) de dólares. Según algunos expertos, Apple conseguiría una tasación del billón dentro de los próximos dos años.

