Apple ya tiene planes para el iPhone X cuando su sustituto mejorado llegue en la segunda mitad del año.

Según el analista Ming-Chi Kuo, de KGI Securities y citado por MacRumors, Apple desaparecerá del mercado el iPhone X actual para dar espacio a un nuevo modelo conocido hasta ahora como iPhone X y iPhone X Plus (una versión de mayor tamaño).

Según la costumbre de Apple, cuando un nuevo iPhone sale al mercado, el modelo anterior baja de precio y se mantiene disponible. En esta ocasión, con la segunda generación del iPhone X, Apple solo dejaría en el mercado al nuevo celular, mandando al olvido al iPhone X que conocemos.

El analista fortalece su punto diciendo que el mantener dos modelos de iPhone X (el anterior y el nuevo), podría afectar negativamente el valor de la marca –y al dispositivo– por ofrecer características similares (pantalla OLED y TrueDepth) a un precio más bajo.

Kuo, muy confiable en sus reportes, dice que el iPhone X llegará al final de su vida a mediados de 2018.

De ser cierto el reporte, la oferta de gama alta de Apple para la segunda mitad del año será compuesta por tres teléfonos: la segunda generación del iPhone X de 5.8 pulgadas, la primera generación del iPhone X Plus (de 6.5 pulgadas) y un iPhone de 6.1 pulgadas con el diseño del iPhone X pero sin algunas de sus características únicas, como la pantalla OLED.

No está claro todavía si Apple hará cambios en el resto de sus ofertas y seguirá vendiendo los modelos iPhone 8, iPhone 7 y el rumorado iPhone SE 2. Apple no da comentarios sobre productos no anunciados o sobre reportes y rumores de los mismos.