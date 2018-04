Apple redujo la producción de iPhone X para la primavera: reporte

Apple aparentemente sigue afectada por las supuestas las tibias ventas del iPhone X.

Fuentes de la revista Fast Company aseguran que la compañía de Cupertino solo ordenó la fabricación de 8 millones de unidades del iPhone X durante el segundo trimestre del año (de abril a junio), una cifra corta que aparentemente muestra el menor interés en el celular de Apple -- que cuesta US$999.

Las fuentes de Fast Company aseguran que Apple aún está intentando vender las unidades que las distribuidoras no lograron vender desde fines del año pasado.

El reporte de Fast Company coincide con lo dicho por fabricantes de componentes del iPhone X. Samsung, que fabrica el panel OLED en el celular, dijo esta semana que tuvo una tibia venta de paneles en meses recientes y que espera que así continúe. TSMC, fabricante de otros componentes para dispositivos de Apple, dijo lo mismo sobre la venta de sus chips.

Apple no respondió a la solicitud de comentario de CNET.

Una encuesta de compradores de celulares reciente demostró que la principal razón para no comprar el teléfono de Apple es su precio. El iPhone 8 Plus, que cuesta US$200 menos, ofrece las mismas especificaciones técnicas, aunque no tiene Face ID ni una pantalla OLED.

Ante toda esta información, varios reportes aseguran que Apple quiere bajar el precio de la segunda generación del iPhone X a lanzarse este año. Apple estaría intentando convencer a Samsung de bajar los precios de las pantallas OLED y así pasarle la reducción de los costos a los consumidores. Según rumores, la empresa considera vender el nuevo celular en US$899. La compañía también intentaría vender un teléfono con un acabado similar pero más asequible, por alrededor de unos US$700.

Con la colaboración de Jessica Dolcourt.