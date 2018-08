Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

El iPhone X fue un parteaguas para Apple: desde su presentación en septiembre pasado, los siguientes teléfonos de la firma de Cupertino llevan un diseño similar con delgados biseles, cámara trasera vertical y pantalla OLED. Los iPhone de 2018 también llevarán el nombre de iPhone X, pero tendrán varias modificaciones y algunos cambios internos más allá del nombre.

Según varios reportes, Apple estaría lanzando la casa por la ventana este año, pues luego de tantear las aguas con el iPhone X —que fue bien recibido aunque su precio fue un lastre—este año planea lanzar no uno ni dos, sino tres teléfonos basados en su actual celular estrella.

Conforme nos aproximamos a la fecha del evento otoñal de Apple (posiblemente en septiembre), conocemos cada vez más detalles sobre sus próximos teléfonos. Estos detalles llegan por vía de algunas fuentes confiables, incluyendo el analista Ming-Chi Kuo, la agencia de noticias Bloomberg, informes desde la cadena de producción citados por DigiTimes y otra información por parte de desarrolladores que excavan el código fuente de los sistemas operativos en busca de pistas sobre los próximos productos.

Si bien Apple no ha confirmado nada de esto, en CNET en Español llevamos un registro de los rumores más confiables que nos van dando una idea de los nuevos productos de Apple —en este caso específicamente del iPhone— para informar de qué podemos esperar (y qué no esperar) de los nuevos teléfonos inteligentes de la firma de Cupertino.

Para este año, es casi 100 por ciento seguro que veremos tres nuevos teléfonos, todos basados en el iPhone X y su pantalla Súper Retina, pero que tendrán algunas diferencias en especificaciones técnicas, diseño y, sobre todo, en el precio. Te contamos todo lo que sabemos hasta ahora sobre estos nuevos iPhone X para 2018:

iPhone X [2018] de 5.8 pulgadas:



Uno de los tres teléfonos de Apple para este año será la segunda generación del iPhone X que conocimos en el otoño pasado. El teléfono mantendrá el mismo tamaño de 5.8 pulgadas y su pantalla OLED; su contorno será de acero y la parte frontal y trasera de vidrio.

Uno de los cambios más importantes para este iPhone X de 2018 será en su interior: tendrá 4GB de memoria RAM (en comparación con los 3GB de RAM del modelo actual) y el procesador A12, sucesor del A11 Bionic que conocimos en el iPhone X. Se desconocen los detalles de A12, como su velocidad de reloj o el número de núcleos que tendrá en su interior, pero lo más seguro es que sea uno de seis núcleos.

La batería es un tema que tampoco se ha filtrado, pero no podemos esperar un gran cambio con respecto a la batería de 2,716mAh del modelo actual. En nuestro análisis del iPhone X, concluimos que su batería no está a la par de los grandes celulares de su época y más recientes (como el Huawei P20 Pro con una batería de 4,000mAh), así que sería una buena noticia una batería de mayor capacidad o iOS 12 optimizado para aumentar la duración de la batería.

El precio del iPhone X de 2018 será menor que el modelo que conocimos, quizá una noticia que no gustará a los compradores del celular original. Si el primer iPhone X costó US$999 (o más, en su versión de 256GB), el precio del nuevo iPhone X (2018) será de entre US$800 y US$900. La razón para esto es la llegada de un nuevo iPhone X con pantalla más grande que costará lo mismo que el primer iPhone X.

iPhone 9 de 6.1 pulgadas:



De los supuestos tres nuevos teléfonos que Apple lanzará, viene un iPhone de 6.1 pulgadas, un tamaño que hasta ahora la fabricante de celulares no ha utilizado.

Este teléfono será el modelo base o de entrada de entre estos tres celulares. Se desconoce si el teléfono llevará un nombre como iPhone 8S (como sucesor y una actualización al iPhone 8 y iPhone 8 Plus del año pasado), si se llamará iPhone 9 (que es lo más posible) o si usará también la X en su nombre como los otros dos celulares que le acompañarán.

El celular no solo tendrá un nuevo tamaño, también será el de mayores cambios con respecto al iPhone X que conocimos el año anterior. Este nuevo iPhone de 6.1 pulgadas tendrá pantalla LCD y no OLED; el precio del celular será de alrededor de US$700 y contará con Face ID para el reconocimiento facial.

Por su precio de US$700 e incluyendo todos los aspectos interesantes del iPhone X, este teléfono será el más vendido de entre los tres nuevos teléfonos, según analistas.

Es posible que este celular no utilice 4GB en RAM, sino 2GB o 3GB; su procesador también tendría una velocidad de reloj inferior al iPhone X y posiblemente utilice el A11 Bionic. Apple quiere hacer de este modelo un celular de entrada a su gama alta con todos los beneficios y funciones que gustaron del iPhone X, excepto por su pantalla OLED. El uso del panel LCD en este celular permite que el precio sea inferior al iPhone X de 5.8 pulgadas.

iPhone X Plus de 6.5 pulgadas:



El celular estrella de Apple para este año. El iPhone X Plus de 6.5 pulgadas será el teléfono más grande, con mayores especificaciones y también con el precio más elevado. Se rumora que el iPhone X Plus tendrá precio de US$999 en su configuración base, una buena noticia ya que por el mismo precio del iPhone X pasado se puede adquirir este celular con mejores especificaciones.

Este teléfono tendrá el mismo diseño del iPhone X: biseles delgados, pantalla OLED Súper Retina, Face ID con la lengüeta y cuerpo de acero con vidrio. Este modelo también tendrá otras funciones específicas y exclusivas, se rumora que una de estas es la compatibilidad con dos SIM al mismo tiempo, una característica adorada en Asia.

El iPhone X Plus tendrá 4GB en RAM y el procesador A12. Es muy posible que a pesar de las mismas especificaciones que el iPhone X (2018), el iPhone X Plus tendrá una batería de mayor capacidad. La línea de teléfonos con sufijo Plus suele tener una batería más grande, una cámara sustancialmente mejor y mejores especificaciones que el modelo sin el sufijo (como sucedió con el iPhone 8 y iPhone 8 Plus, así como con sus sucesores).

El iPhone X Plus, así como el iPhone X 2018 posiblemente incluirán un nuevo cargador rápido. Algunas imágenes filtradas dejan ver un cargador con puerto USB Tipo C incluido en caja. Esto quiere decir que tanto el iPhone X Plus como el iPhone X 2018 tendrán el puerto Lightning, pero Apple incluirá en la caja un nuevo cable Lightning a Tipo C. Esto permitirá que el iPhone X Plus se pueda conectar a las MacBook Pro con dicho puerto, una de las principales quejas desde la llegada del iPhone X al incluir un cable imposible de usarse con las portátiles con solo puertos USB Tipo C.

El nuevo cable no quiere decir que los nuevos iPhone X vayan a tener puerto USB Tipo C. Apple mantendrá, por ahora, su puerto Lightning. Lo único que cambia es el cable incluido en caja y también el cargador. Este nuevo cargador permitirá cargar rápidamente la batería, muy al estilo de una gran mayoría de celulares Android —incluyendo los gama media.

iPhone X 2018: Más rumores



Según Ming-Chi Kuo, habrá un modelo de 6.5 pulgadas y 5.8 pulgadas con pantalla OLED, pero también uno de 6.1 pulgadas con LCD. Los tres iPhone serán sin biseles.

Reportes sugieren que los tres iPhone de 2018 contarán con una batería de mayor duración en forma de L, además de la integración del reconocimiento facial.

Un supuesto teléfono con pantalla LCD de 6.1 pulgadas volvería a retomar el metal del iPhone 7 y dejaría atrás el vidrio del iPhone X, un detalle que los haría más económico, aunque desde luego no necesariamente asequible.

El analista Ming-Chi Kuo dice que los iPhone de 2018 tendrán un marco metálico diferente para mejorar la transmisión de señales inalámbricas.

Ming-Chi Kuo dice que Apple mantendrá el mismo diseño trasero de cámara para no complicar la producción de los próximos celulares.

Bloomberg dice que Apple investiga una tecnología para colocar funciones de tercera dimensión en un iPhone que se lanzaría en 2019.

El diario chino 'The Economic Daily News' dice que la nueva generación del celular de 4 pulgadas costaría alrededor de US$450 y sería fabricado en India.

Ingenieros de Apple estarían más comprometidos en el trabajo con Intel y estarían limitando el que realizan con Qualcomm.



El confiable Ming-Chi Kuo dice que esta ocasión no habrá baja de precio como sucede cuando llega un nuevo iPhone; ahora, el teléfono desaparecerá totalmente.



Según ETNews, Apple quiere fusionar la cámara frontal con los sensores de Face ID, ahorrando espacio de la lengüeta TrueDepth y sucesivamente el tamaño de la misma.

Según DigiTimes, las tres compañías quieren una tajada de los pedidos de paneles OLED que Apple encargará para sus productos este año.

Según un reporte de 'The Investor', LG Display dijo que las conversaciones con Apple están en marcha, aunque todavía no hay nada concreto. Samsung, por ahora, es el único fabricante de paneles OLED.

Este teléfono será la versión más económica de los tres teléfonos de Apple para 2018, dice The Commercial Times. Tendrá pantalla sin biseles y TrueDepth, pero para hacerlo asequible no tendrá la pantalla OLED del iPhone X.

iOS 12, el sistema operativo que vendrá integrado en estos teléfonos, no tendrá muchas novedades y diferencias cosméticas con respecto a iOS 11, dice Axios. En realidad, Apple se está concentrando en mejorar la estabilidad y el desempeño.

Según el analista Ming-Chi Kuo, Apple comenzará a usar los chips de Intel en los iPhone a lanzar este año, aunque no sería una decisión definitiva.

Apple seguirá usando una lengüeta para TrueDepth, pero gracias a adelantos en la tecnología los nuevos modelos ocuparán menos espacio, según analistas de Barclays.

Bloomberg dice que el iPhone X Plus de 6.5 pulgadas tendrá compatibilidad con doble SIM, tendrá versión dorada y tendrá una resolución mayor al iPhone X de 5.8 pulgadas.

Según analistas, el modelo de 5.8 pulgadas costará US$100 menos que el modelo actual, mientras que el iPhone X Plus costará US$999.

Electronic Daily News dice que este será el precio del nuevo teléfono de Apple que tendrá pantalla LCD, pero con un diseño similar al del iPhone X con delgados biseles.

DigiTimes dice que el teléfono de 6.4 pulgadas y otros dos modelos entrarán a producción en el segundo trimestre, aunque su lanzamiento sería en septiembre u octubre.

El medio asiático BusinessKorea dice que Apple usará esta pantalla, que es de alta calidad pero más barata de producir que una OLED.

Apple colocará en la caja del nuevo iPhone X el soñado cargador Tipo C que promete carga de batería más rápida, según ChargeLab.

El celular tendrá la ceja (notch) y pantalla con delgados biseles como el iPhone X, pero su pantalla al ser LCD lo hará más barato, según 'renders' de @OnLeaks.

Según el analista Ming-Chi Kuo, El iPhone X costará entre US$800 y US$900, mientras que el iPhone X Plus costará entre US$900 y US$1,000.

Para los dos iPhone 8 y el iPhone X, Apple pidió 100 millones de unidades, pero para los tres teléfonos de 2018, las unidades bajarán a 80 millones, dice The Nikkei.

Apple registró en Europa los cinco productos móviles y al menos tres nuevas computadoras, según el sitio francés Consomac.

El atinado Ming-Chi Kuo dice que los tres nuevos celulares se estrenan en tono gris, blanco, azul, rojo y naranja. Además, el iPhone X Plus será dual-SIM.

La base de datos Geekbench tiene el registro de un nuevo iPhone X con estas características, aunque se desconoce a cuál de los tres modelos esperados corresponde.

Si Apple decide abandonar el USB tradicional a favor del nuevo estándar, el cargador filtrado de 18W podría ser el que encontremos este año.

El sitio Macotakara compró estos teléfonos hechos con una impresora 3D para dar una idea de cómo se verán los celulares de Apple lado a lado.

A pesar de que el iPhone X y iPhone X Plus tendrán pantalla OLED, la versión sin biseles con pantalla LCD será el 'best-seller' con precio de unos US$700.

LG Display está lista y fabricará entre 3 millones y 4 millones de paneles OLED, y 20 millones de LCD para los iPhone de Apple de este año, según DigiTimes.

Según DigiTimes, el iPhone de 6.1 pulgadas tendrá un diseño similar al del iPhone X, pero sus biseles no serán tan delgados.

El nuevo iPhone de 2018 podría llegar con soporte para doble SIM, según descubrió 9to5Mac en el código de la beta de iOS 12.

Foxconn y Pegatron, empresas especializadas en manufactura de electrónicos, están recibiendo componentes de los iPhone X de este año, dice un medio asiático.

Para competir con el Galaxy Note 9, el nuevo iPhone de 6.5 pulgadas tomará dos funciones de su némesis, según Trendforce. El iPhone 9 costaría desde US$699.

El medio 'Economic Daily News' dice que el modelo de 6.1 pulgadas se quedará sin la compatibilidad.