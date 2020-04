El iPhone SE Plus se retrasaría a 2021: reporte

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Apple retrasaría el lanzamiento de la versión más grande del iPhone SE por más de un año, de acuerdo con el analista Ming-Chi Kuo citado por MacRumors.

El teléfono, conocido hasta ahora como iPhone SE Plus, ahora se lanzaría en la segunda mitad de 2021, según el analista. El teléfono se esperaba originalmente para algún momento de este año, con una fecha no muy lejana al lanzamiento del iPhone SE que sucedió en este abril.

Se conoce poco sobre el iPhone SE Plus, pero se cree que tendrá una pantalla de entre 5.5 pulgadas y 6.1 pulgadas, pero manteniendo el diseño al estilo del iPhone SE y por ende del iPhone 8 y iPhone 8 Plus. Si los reportes están en lo correcto, el iPhone 8 Plus mantendría el botón de Inicio con Touch ID y los grandes biseles.

Más allá del retraso se desconocen detalles sobre el iPhone SE Plus, pero su precio no debería ser mucho más elevado que el del iPhone SE de US$399. Para el momento en que el iPhone SE Plus llegue al mercado, en caso de que así suceda en 2021, el iPhone 12 ya sería una realidad, por lo que el nuevo Plus heredaría el chip del iPhone 12, así como sucedió con el iPhone SE que tiene el A13 del iPhone 11.

Apple no da comentarios sobre rumores o filtraciones.

El iPhone SE Plus es uno de los productos que se rumoran se retrasará. Apple también habría decidido postergar el lanzamiento de su primer iPad Pro con 5G, con nueva fecha para inicios de 2021. El iPhone 12, aunque sí verá la luz este año, podría no anunciarse en septiembre.