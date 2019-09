El iPhone SE llegaría en 2020 y más rumores del iPad Pro de tres cámaras

César Salza / CNET

El iPhone SE con un precio inicial de US$399 siempre fue un objeto de deseo por su precio asequible y la posibilidad de disfrutar de un sistema operativo como iOS. Sin embargo, este teléfono ya no está disponible oficialmente y aunque Apple lo ha revivido de manera intermitente en su tienda, su popularidad siempre ha levantado sospechas de que la compañía podría lanzar un iPhone SE 2.

Chismes de la Manzana es un programa semanal, que puedes seguir también en nuestro canal de YouTube.

Pues bien, los rumores más recientes aseguran que la compañía lanzaría un iPhone SE en 2020. El sitio Nikkei Asian Review asegura que Apple ya se encuentra en conversaciones para fabricar una nueva versión del iPhone SE. El objetivo es rivalizar con los fabricantes chinos que se han popularizado en occidente con celulares económicos y han robado mercado a Apple como Huawei o Xiaomi, aunque también con Samsung.

¿Imaginas un iPhone a US$399 y que además luciera un diseño moderno? Pues bien, puede hacerse realidad el año que viene.

Esta semana también ha habido filtraciones sobre un posible evento para octubre. Según Macrumors, de celebrarse un evento en octubre es bastante probable que las grandes estrellas sean algunos de los dispositivos que habíamos esperado en el evento de septiembre.

Por un lado, tendríamos ese pequeño aparatito que sería una especie de localizador tipo Tile que algunos creen que se llamará simplemente Apple Tag.

Es posible que en este evento de octubre veamos la rumorada nueva versión del Apple TV y que llegaría justo a tiempo para el estreno del servicio Apple TV Plus el 1 de noviembre. Como novedad The Verge cree que este Apple TV tendrá una de las versiones del chip A12 y algunas renovaciones más, aunque no esperamos demasiadas novedades ya que este dispositivo se actualizó en 2017 con 4K y sonido Dolby.

Sin embargo, el rumor más fuerte de todo para este supuesto evento sería el iPad Pro de 2019, del que hay más imágenes filtradas por 9to5Mac y que aseguran tendrá esa cámara del iPhone 11 Pro en su espalda.

Aunque muchos podemos preguntarnos para qué necesitamos tantas cámaras en un iPad, lo cierto es que la teoría es que las capacidades de procesamiento del iPad Pro podrían hacerle genial para grabar y editar en 4K de forma nativa. Tendremos que esperar para ver si estos rumores se hacen realidad.

La última de las filtraciones dice que el evento dará el pistoletazo de salida a la supercomputadora Mac Pro y a la pantalla profesional Apple Pro Display XDR, que en el sitio Web de Apple siguen pendientes para otoño y que además podremos conocer finalmente una nueva MacBook Pro de 16 pulgadas.