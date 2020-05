Comparamos el iPhone SE con el iPhone 11 Pro y Pro Max

Agrandar Imagen Apple

El iPhone SE y el iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max compiten en diferentes ligas, pero es imposible no querer compararlos ahora que el pequeño de 4.7 pulgadas llega al portafolio de Apple como una buena oferta con precios desde .

El iPhone SE, un teléfono básicamente idéntico al iPhone 8 pero con el más nuevo procesador de Apple, llega para seducir a los compradores que quieren un teléfono con Touch ID y sin tener que gastar mucho en él. Por suerte, el flamante teléfono de Apple parece ser una excelente opción, pero, ¿con lo suficiente para ser una mejor opción que el o ?

iPhone SE vs. iPhone 11 Pro vs. iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max Pantalla 4.7 pulgadas (IPS LCD) 5.8 pulgadas (OLED) 6.5 pulgadas (OLED) Resolución 1,334x750 2,436x1,125 2,688x1,242 Densidad de pixeles 326ppp 458ppp 458ppp Sistema operativo iOS 13 iOS 13 iOS 13 Procesador A13 Bionic (seis núcleos: dos de 2.65Hz, cuatro de eficiencia de energía) A13 Bionic (seis núcleos: dos de 2.65Hz, cuatro de eficiencia de energía) A13 Bionic (seis núcleos: dos de 2.65Hz, cuatro de eficiencia de energía) Almacenamiento 64GB/128GB/256GB 64GB/256GB/512GB 64GB/256GB/512GB Expansión de almacenamiento No No No Cámara trasera 12 megapixeles (ƒ/1.8) con modo retrato por software Tres, 12 megapixeles regular (f/1.8) con estabilización de imagen óptica + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.0) con estabilización de imagen óptica Tres, 12 megapixeles regular (f/1.8) con estabilización de imagen óptica + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.0) con estabilización de imagen óptica Cámara frontal 7 megapixeles (ƒ/2.2) 12 megapixeles (captura en 7 megapixeles si tomas fotos verticales a menos que la extiendas) 12 megapixeles (captura en 7 megapixeles si tomas fotos verticales a menos que la extiendas) RAM Por confirmar 4GB 4GB Batería Misma duración que la del iPhone 8 (capacidad por confirmar) 3,046mAh 3,969mAh Conectividad NFC, 802.11ax WiFi 6, LTE Gigabit, Bluetooth 5.0



Resistente al agua Sí (IP67, hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos) Sí, IP68 Sí, IP68 Lector de huellas Sí (frontal) No No Reconocimiento de rostro No Sí, Face ID Sí, Face ID Carga inalámbrica Sí Sí Sí Conector de audífonos No No No Características importantes Pantalla con Haptic Touch, Apple Pay, carga inalámbrica, grabación y reproducción de audio en estéreo. Compatible con contenido de video en Dolby Vision y HDR10. Viene en tres colores: negro, blanco y rojo Pantalla con ceja, reconocimiento facial 3D, animojis, grabación en cámara lenta con cámara frontal, modo de noche automático en la cámara, un año gratis de Apple TV Plus, tres cámaras con diferentes perspectivas. Pantalla con ceja, reconocimiento facial 3D, animojis, grabación en cámara lenta con cámara frontal, modo de noche automático en la cámara, un año gratis de Apple TV Plus, tres cámaras con diferentes perspectivas. Dimensiones 138.4x67.3x7.3mm 144x71.4x8.1mmm 158.2x72.6x9mm Peso 148g 209g 188 gramos Precio US$399 US$999 US$1,099

Si lo que quieres es un teléfono pequeño, el iPhone 11 Pro Max y sus 6.5 pulgadas de tamaño está totalmente fuera de la ecuación. Si te da igual el tamaño, mantén al Max entre tus opciones.

El iPhone 11 Pro y el iPhone SE no son muy distintos en medidas. De hecho, a pesar de la pantalla del iPhone 11 Pro (Que es de 5.8 pulgadas), no es mucho más alto o ancho que el iPhone SE. Así que toma en cuenta que el iPhone 11 Pro ofrece más pantalla (5.8 pulgadas vs 4.7 pulgadas) sin aumentar mucho de tamaño.

La más grande diferencia entre estos dos (iPhone SE vs. iPhone 11 Pro) quizá sea la de las cámaras, pues mientras que el SE se queda con un solo lente en la parte trasera, los iPhone 11 Pro tienen tres potentes lentes, como el gran angular, el principal y un telefoto.

La buena noticia es que pagar US$399 por el iPhone SE te asegura muchas funciones que tienen los Pro, como Wi-Fi 6, acceso a iOS 13 (y futuras versiones) y el procesador A13 Bionic (uno de los más rápidos en la industria).

Así que el iPhone SE es la mejor opción para tener un iPhone bien balanceado sin pagar mucho. Pero si lo que quieres es el mejor teléfono de Apple, quizá la mejor opción sea cualquiera de los tres iPhone 11.