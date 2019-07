iPhone SE: ¿Vale la pena en 2019 el iPhone más barato?

César Salza / CNET

El iPhone SE es el iPhone más barato de Apple que aún se puede comprar en operadoras y en formato libre en varios países. Su lanzamiento original fue en marzo de 2016, aunque recibió una actualización en sus especificaciones internas en 2017 que le hicieron más atractivo para los amantes de iOS y probablemente de celulares pequeños.

Yo probé en su lanzamiento este celular, que competía en ese momento con el iPhone 6S y el Galaxy S7, y ahora he pasado 48 horas utilizándolo como celular principal, en pleno 2019, cuando generalmente utilizo el enorme iPhone XS Max para el trabajo y el Galaxy S10 -- o el Android de moda -- para pruebas con este sistema operativo.

Y es que, desde 2016 las cosas han cambiado mucho, y las tendencias de celulares móviles nos llevan a pantallas enormes, menos biseles y sensores de huella en pantalla. Los propios iPhone XS y XS Max han reducido sus biseles y eliminado el mítico botón de Inicio -- aunque los iPhone 8 aún lo tienen. ¿Vale la pena un iPhone SE hoy en día? ¿Hará Apple un nuevo iPhone SE 2019? Aquí mi análisis y opinión al respecto.

César Salza / CNET

iPhone SE: ¿Qué ofrece en 2019?

El iPhone SE en pleno 2019 tiene una gran ventaja: Apple ha confirmado que se actualizará a iOS 13, por lo cual si tienes este celular o simplemente quieres comprar uno, al menos tienes la certeza de que tendrá muchas de las novedades del nuevo sistema operativo de la compañía.

Yo lo he probado con iOS 12.4 y este es justamente uno de los factores más importantes de este celular y de Apple en general. La empresa continúa dando soporte al dispositivo, lo que le hace que sus características le hagan un celular que puedes seguir utilizando sin mayores complicaciones.

Pero... comencemos este paseo con el diseño.

César Salza / CNET

Diseño: Actual, aunque no tan moderno

Si miramos atrás, el iPhone SE copió lo mejor del iPhone 5 y el iPhone 6, para obtener un estilo desenfadado en un celular con aspiraciones de gama media. Este celular evitó que la cámara sobresaliera, algo que no pueden decir los teléfonos de hoy en día, aunque cada diseño tiene su propia razón para sacarlas del cuerpo del dispositivo.

Algo que posiblemente te gustará de este celular es lo sencillo que es de utilizar cuando lo tienes en tu mano. Su pantalla de 4 pulgadas puede no ser la mejor, pero el factor de forma sin dudas le hace sencillo de utilizar.

El iPhone 8, por ejemplo, tiene una pantalla más grande, pero también crece su tamaño, y ya no es tan ligero o sencillo de manejar con una sola mano. El factor de forma del iPhone SE es uno de sus grandes puntos positivos que le hacen moderno y ágil. Utilizándolo durante 48 horas pude apreciar su peso ligero y su pequeño tamaño, porque el iPhone XS Max es enorme en comparación.

Velocidad: Ni tan rápido, ni tan lento

Cuando utilicé el iPhone SE me di cuenta de que a pesar de su potente procesador A9, los 2GB de RAM hacen una gran diferencia cuando se compara con sus sucesores, y sobre todo con el iPhone XS Max, que es la joya de la corona actual.

Noté que algunos apps abren más lentos -- unos milisegundos -- y aunque puede parecer una tontería, si vienes de un celular veloz, estas cosas sí se notan. Eso sí, después de las primeras horas con este teléfono, ya me acostumbré a su velocidad de carga de sitios Web o de descarga de apps, y siendo honestos perfectamente puede utilizarse el iPhone SE en 2019.

Touch ID vs. Face ID

El sensor de huellas dactilar de los iPhone siempre fue de los mejores en un celular. Su facilidad de uso, y la seguridad que transmite a los usuarios sigue viva, y utilizarlo en estas 48 horas ha sido un placer. Pero, siendo honestos, Face ID es más rápido, y básicamente se siente como que no tienes que desbloquear tu celular.

César Salza / CNET

Puerto para audífonos

El iPhone SE puede considerarse el último celular de Apple con puerto para audífono, porque el teléfono que vino inmediatamente después, el iPhone 7, eliminó el puerto. Este celular te permite utilizar tus audífonos especiales sin necesidad de un conector, aunque para mí este detalle jamás ha sido un drama, sobre todo porque uso AirPods con casi cualquier celular o computadora.

Batería: Tan decente como el iPhone XS

Los iPhone jamás han sido los celulares con la duración de batería más larga. Sin embargo, el iPhone SE puede darnos hasta 13 horas de uso, mientras que en pruebas el iPhone XS puede darnos hasta 13 horas y media, por lo cual como puedes ver, el iPhone SE se mantiene a la altura de los teléfonos más modernos.

César Salza / CNET

Cámara del iPhone SE: Aún es suficiente

Sí, la cámara principal del iPhone SE no es doble, pero aún hace buenas fotografías con sus 12 megapixeles, al igual que la del iPhone 6S. No te vamos a engañar, no puedes hacer modo retrato, ni efectos en general, pero las fotografías son bastante decentes.

iPhone SE vs. iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max

No vamos a compararlos en características. Pero aunque el iPhone SE aún sea un teléfono digno en 2019, los nuevos celulares de Apple sí tienen muchas mejoras. Desde luego si su tamaño, características y precio son buenos para ti, ya sabes que el teléfono tiene pros y contras en cada categoría.

Los nuevos iPhone son mejores y han evolucionado en diferentes detalles:

Mejores cámaras : No solo hablamos de la doble cámara de los iPhone XS y XS Max. Sí, es cierto, el iPhone SE te permite grabar hasta 4K, pero no tiene ni los efectos, ni el hardware ni las mejoras de software de los nuevos celulares. Sí, el iPhone XR tiene un solo sensor, pero tiene pixeles más grandes modo retrato y mejor grabación de video.

: No solo hablamos de la doble cámara de los iPhone XS y XS Max. Sí, es cierto, el iPhone SE te permite grabar hasta 4K, pero no tiene ni los efectos, ni el hardware ni las mejoras de software de los nuevos celulares. Sí, el iPhone XR tiene un solo sensor, pero tiene pixeles más grandes modo retrato y mejor grabación de video. Mejores pantallas: Las nuevas pantallas son más grandes, tienen mejor resolución y calidad y ahora menos bordes, lo que hace que los teléfonos hayan reducido ligeramente su tamaño.

Las nuevas pantallas son más grandes, tienen mejor resolución y calidad y ahora menos bordes, lo que hace que los teléfonos hayan reducido ligeramente su tamaño. Control por gestos: Debido a que ya no hay un sensor de huellas o botón físico, todo sucede en el panel, y esto ha permitido que tengamos diferentes gestos para cerrar apps o acceder a las notificaciones. A esto debemos sumar que el iPhone SE no tiene Touch ID, algo que sí poseen los celulares más recientes.

iPhone SE 2 o iPhone SE 2019: ¿Un nuevo iPhone barato?

Los más recientes rumores dicen que Apple lanzará tres celulares en su evento de septiembre. Desde luego, todos esperamos la evolución de los iPhone XS, XS Max y XR pero... ¿y si uno de estos celulares es el iPhone SE 2 o iPhone SE 2019?

No sería una locura después de que Apple sacó el teléfono a la venta a precios especiales para limpiar sus almacenes. Podríamos ver, por ejemplo, un iPhone SE 2 con cuerpo de iPhone XS pero corazón de iPhone 8, lo que le haría un nuevo mutante como ya lo fue la versión original, que daba el cuerpo del iPhone 5 con características del iPhone 6.

Este video concepto presenta un iPhone SE 2019 que integraría ciertas líneas de diseño del iPhone SE original, una parte trasera que recuerda al iPhone 8, y una frontal del iPhone XS, una mezcla explosiva que probablemente a muchos les gustaría ver.

Reproduciendo: Mira esto: Estos serán los tres iPhones del 2019