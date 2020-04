El iPhone SE 2020 ya está aquí: ¿Merece la pena?

Apple

El nuevo iPhone SE 2020 ya está aquí y los rumores que tanto te contamos durante todos estos meses se hicieron realidad: el celular económico de Apple para este año tiene el mismo aspecto del iPhone 8, pero viene con el potente procesador del iPhone 11 Pro Max.

El nuevo iPhone SE ya está aquí, y la verdad es que no nos sorprendió demasiado, porque –como los rumores indicaban– luce igual al iPhone 8, el cual por cierto ya no se fabricará. Y nosotros nos preguntamos… ¿realmente vale comprar este nuevo celular?

Internamente, el iPhone SE de 2020 tiene mejoras como el super procesador A13 Bionic, y eso hace que de buenas a primera la respuesta sea sí. Apple también mejoró ligeramente la cámara, así que debemos darle crédito a esto.

Sin embargo, no entendemos por qué Apple no mejoró aunque sea un poco el diseño. Ese botón de Inicio me parece totalmente fuera de moda, aunque entiendo que puede haber personas que aman este pequeño tamaño y toda la renovada potencia que este celular con el mismo chip del iPhone 11 Pro Max puede traer.

Antes de darte una recomendación oficial, lo pasaremos por nuestras rigurosas pruebas, así que estáte muy atento.

En el mundo Android también hubieron lanzamientos importantes esta semana. Por un lado, OnePlus lanzó los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro, y este último llega para competir con el mismísimo Galaxy S20. Sin embargo no es el único nuevo celular, porque Motorola lanzó dos nuevos celulares gama media: el Moto G Stylus con un lapicito y cuatro cámaras y el Moto G Power, con una súper batería de 5,000mAh.

En el mundo del entretenimiento, tenemos que contarte que Comcast anunció que los clientes de Xfinity X1 y Flex serán los primeros en probar el servicio por streaming de NBC, llamado Peacock, que será el 15 de julio.

Además, Netflix nos tiene preparados el estreno el 23 de abril de la tercera y última temporada de La casa de las flores. No te pierdas nuestro artículo recordándote lo que sucedió en la segunda temporada para que llegues preparado a esta tercera parte.