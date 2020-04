iPhone SE de 2020: Cómo comprar el celular en Estados Unidos, México y España

Apple presentó el 15 de abril el nuevo iPhone SE, un modelo asequible muy parecido al iPhone 8 que llega en medio de la pandemia del coronavirus.

El nuevo iPhone SE tiene un cuerpo idéntico al iPhone 8 de 2017, aunque sus características técnicas son similares a las de la familia del iPhone 11, incluyendo iOS 13 y un procesador A13 Bionic. Además, cuenta con una pantalla de 4.7 pulgadas Retina HD y ofrece Haptic Touch, la interfaz háptica que emite pulsaciones en algunas acciones.

Reproduciendo: Mira esto: Es oficial: El iPhone SE de 2020 ya está aquí

El de segunda generación está disponible en Estados Unidos desde el viernes, 17 de abril y comenzará a entregarse el 24 de abril. El precio por la versión de 64GB es de de US$399; US$449 por la de 128GB y US$549 por una de 256GB. Además, si canjeas tu teléfono actual, puedes obtener un descuento de hasta US$170.

El nuevo estará disponible en negro, blanco y rojo.

Precio iPhone SE iPhone SE (2020) 64GB 128GB 256GB

US$399 US$449 US$549

Nuevo iPhone SE con AT&T



El iPhone SE de segunda generación está desde el 17 de abril en la tienda en línea de la operadora y mediante el app MyAT&T.

Cricket Wireless también tendrá el nuevo iPhone SE dentro de su catálogo, y se podrá adquirir a partir del 24 de abril en su sitio Web.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing: El nuevo iPhone SE sale de su caja

Nuevo iPhone SE con T-Mobile y Sprint

El nuevo iPhone SE se puede comprar desde el 17 de abril en el y en el .

En la compra del Nuevo iPhone SE de 64GB, activar una nueva línea o canjeando un iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 o iPhone 7 Plus, los clientes recibirán un descuento de hasta US$200, o bien, US$100, al canjear un iPhone 6s o un iPhone 6s Plus. El descuento se dará en créditos en la factura a 24 meses.

Además, el también se puede adquirir bajo estos planes a 24 meses:

iPhone SE de 64GB por US$16.17 mensuales sin pago inicial.

iPhone SE de 128GB por US$16.17 mensuales con un pago inicial de US$49.99.

iPhone SE de 256GB por US$16.17 mensuales con un pago inicial de US$149.99.

Sprint ofrece un plan de US$5 mensuales en la compra del en su plan Sprint Flex al cambiarte a la operadora o al añadir una nueva línea a una cuenta existente.

El nuevo celular de Apple también estará disponible a partir del 24 de abril en -Mobile, Sprint y Metro by T-Mobile.

Nuevo iPhone SE con Verizon

Verizon ofrece el con un plan de US$16.67, por 24 meses. La preventa ya está abierta.

Nuevo iPhone SE con Xfinity Mobile

La operadora de Comcast ya está aceptando órdenes del y al activar o transferir tu número en los próximos 30 días, ofrece US$200 en cualquier iPhone, incluido el iPhone SE. El dinero se ofrece en créditos en la factura a 24 meses.

Nuevo iPhone SE en Walmart

Walmart ofrece hasta US$200 de descuento en la compra del bajo un plan de instalación con AT&T, Verizon o Sprint. Esta oferta varía según cada operadora y es válida hasta el 17 de julio.

Nuevo iPhone SE en Target

El ya está visible en la tienda en línea de Target aunque al momento no hay ofertas disponibles.

Nuevo iPhone SE en Best Buy

Best Buy está ofreciendo una tarjeta de regalo de US$50 en la compra y activación del iPhone SE. Esta oferta es válida hasta el 23 de abril.

Otras opciones: Si buscas maximizar tus ahorros, comprar el Nuevo iPhone SE es tan solo el primer paso, ya que para ahorrar podrías considerar cambiar a un operador de prepago.

Nuevo iPhone SE en México

El de segunda generación ya está disponible en preventa, y las entregas se realizarán para finales de abril. El precio por la versión de 64GB es de de $10,999 pesos; $11,999 pesos por la versión de 128GB y $14,499 por la versión de 256GB. Además, Apple México ofrece el nuevo iPhone SE a 6 meses sin intereses o $868.49 pesos al mes durante a 18 meses con Citibanamex o American Express.

Precio iPhone SE iPhone SE (2020) 64GB 128GB 256GB

$10,999 $11,999 $14,499

Nuevo iPhone SE en España

El de segunda generación está disponible en preventa en España desde el viernes 17 de abril y comenzará a entregarse el 24 de abril. El precio por la versión de 64GB es de 489 euros; 539 euros por la versión de 128GB y 659 euros por la versión de 256GB. Los clientes también podrán comprar el iPhone SE por 14.54 euros al mes o 349 euros con el programa de renovación de Apple

Precio iPhone SE iPhone SE (2020) 64GB 128GB 256GB

489 euros 539 euros 659 euros