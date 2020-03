Sarah Tew/CNET

Ni el coronavirus va a lograr que Apple retrase al esperado iPhone 9 o iPhone SE 2. La empresa ya demostró que podía lanzar sus nuevos iPad Pro y MacBook Air en tiempos de crisis, y lo mismo podría pasar con este celular según nuevos rumores.

El iPhone SE 2 es prácticamente el teléfono más esperado por los fans de Apple que quieren pagar poco por un celular con el sistema operativo iOS. El filtrador Jon Prosser dio a conocer martes 31 de marzo que Apple celebró una reunión un día antes, en la que decidieron lanzar el teléfono el 15 de abril, y que la fecha de disponibilidad sería a partir del 22 de abril.

Eso sí, Prosser asegura que esto podría cambiar ya que estamos en medio de una pandemia global.

Este iPhone 9 o iPhone SE 2 llegaría antes del esperado iPhone 12, que los rumores también aseguran podría retrasarse si la pandemia se extiende durante mucho tiempo. A continuación te presentamos los cinco rumores más fuertes que podrían hacerse realidad en este celular de Apple.

Nota del editor: Para evitar confusiones, ten en consideración que nos referiremos en este artículo al iPhone SE 2 o iPhone 9 con ambos nombres, aunque consideramos que será el mismo dispositivo —los rumores siguen llamando al celular de ambas formas. Nota actualizada el 31 de marzo de 2020 a las 3:05 p.m. PST con información del posible lanzamiento el 15 de abril.

Los 5 rumores más esperados del iPhone SE 2 o iPhone 9

5. Nombre: iPhone SE 2 o iPhone 9

En la quinta posición tenemos el nombre, porque sí, el iPhone más pequeño y económico podría llamarse iPhone SE 2, porque es la lógica que tenemos en la cabeza, pero, ¿quién necesita lógica?

Rumores y más rumores nos indican que podría llamarse iPhone 9. ¿Tiene esto algún sentido? Pues no mucho. Si echamos un vistazo a la página de Apple encontramos los teléfonos disponibles y tenemos la línea de iPhone 11, el iPhone XR y el iPhone 8, así que lógicamente nos falta un celular en medio… el supuesto iPhone 9.

Ya era raro que que los celulares pasaran del iPhone 8 al 10, y sería raro que ahora apareciera un iPhone 9, pero… es Apple, así que podemos esperar un nombre con letras o cualquier cosa que la empresa se invente. Nada está escrito de momento pero, nosotros nos mantenemos firmes bajo la creencia de que se llamaría iPhone SE 2.

4. Diseño: Más grande que el iPhone SE

En la posición número cuatro tenemos el diseño. El iPhone SE en su momento fue básicamente un teléfono idéntico al iPhone 5S, aunque con mejoras internas. Era un teléfono con una pantalla de 4 pulgadas, y un celular para quienes querían algo fácil de llevar en el bolsillo.

En estos días, el iPhone con la pantalla más pequeña es el iPhone 8, que tiene 4.7 pulgadas. Los reportes aseguran que el iPhone SE 2 sería, básicamente, un relanzamiento del iPhone 8, con la misma pantalla, lo que podría ser emocionante porque los amantes de celulares pequeños seguirían teniendo el teléfono más compacto de Apple, aunque con un mejor panel.

¿Sería OLED? Probablemente no, porque todo parece indicar que sería LCD y fabricado por LG.

3. Precio: Más barato que el iPhone 8

En la posición número 3 tenemos el precio. Y es que el iPhone SE 2 se espera que comience en unos US$399, lo que lo haría el más económico de los iPhone.

Ahora, esta es una noticia emocionante si tienes un iPhone 6 o 7 o simplemente quieres pasarte a iOS, porque vas a tener un teléfono del 2020, con posibilidades de tener el último sistema operativo de Apple y sus constantes mejoras.

Sí, ya sabemos que podrías comprar el iPhone 8 por US$499, pero ese es un teléfono de 2017, y no tiene ni el último procesador y se dejará de actualizar antes que este nuevo iPhone SE 2.

Además, comparado con los últimos iPhone y hasta con los Galaxy S10 o S20, este teléfono seguiría siendo el más económico y además con el sello de Apple y podría incluso ser rival para celulares económicos como los Pixel 4A. De hecho, es probable que ese iPhone 8 del que hablamos antes no sobreviva mucho más tiempo.

2. Especificaciones: Chip A13 Bionic, en un cuerpo antiguo

Y justamente pensamos que el iPhone 8 podría pasar a mejor vida cuando llegue el iPhone SE 2, debido a que este celular tendría especificaciones mucho más actuales. Tendría el último procesador de Apple, lo que es bastante emocionante, aunque en un cuerpo un tanto antiguo.

Imagínate un teléfono con el alma del iPhone 11, pero el cuerpo del iPhone 8, eso es lo que nos daría el iPhone SE 2. Y es que dentro tendría un chip A13 Bionic que es el mismo del iPhone 11 Pro Max; además, contaría con 3GB de RAM, 1GB más que el iPhone SE, aunque uno menos que el iPhone 11.

Si hablamos de almacenamiento, podría venir en 64GB y 128GB. El original SE vino con 16GB y 64GB, por cierto ya entonces 16GB era simplemente un tamaño ridículo cuando ese teléfono salió a la venta en 2016.

La cámara tendría 12 megapixeles como el iPhone 8, lo cual no está del todo mal, aunque ojo, porque no contaríamos con Face ID, aunque sí con Touch ID.

1. Dos modelos de iPhone SE 2

Y ahora, atención, porque el rumor más emocionante de todos sobre el iPhone SE 2 es: ¡Serían dos modelos! Así es, todo parece indicar que Apple lanzaría dos modelos de su teléfono más económico. El segundo podría llamarse iPhone SE 2 Plus, y los rumores dicen que vendría con 5.8 o 6.1 pulgadas de pantalla.

Eso sí, no tendría Face ID, lo que permitiría que la ceja superior fuese aún más pequeña. Y sí tendría Touch ID, pero al no tener un botón frontal lo tendría de forma lateral como el Galaxy S10E.

El SE 2 Plus sería una especie de versión barata del iPhone XS. Aunque nosotros estamos muy emocionados, debo decirte un pequeño secreto: los rumores no se ponen de acuerdo, así que no tenemos claro si el SE 2 Plus se lanzaría este año o hasta el que viene.

Historia del iPhone SE y, ¿por qué esperamos uno nuevo?

El pequeño iPhone SE se lanzó en marzo de 2016 y desde entonces causó furor. En 2017 Apple lo rebajó de precio a US$349, haciéndolo uno de los celulares más baratos de la empresa de todos los tiempos. Desde que se agotó, los usuarios están esperando su segunda edición y, aunque la empresa no ha confirmado que exista, rumores y más rumores nos hacen pensar que está a la vuelta de la esquina.

A finales de 2019, Ming-Chi Kuo, el analista que más rumores acertados nos ha dado sobre los dispositivos de Apple en los últimos años, dijo que esperaba que el iPhone SE 2 por fin se hiciera realidad, y que tendría un precio muy económico.

En uno de sus reportes, Kuo asegura que el iPhone SE 2 tendría el diseño del iPhone 8, lo que quiere decir que seguiríamos viendo feos bordes, un botón de inicio y una cámara trasera única. Eso sí, se revestiría de poderes con el procesador A13 Bionic, que es el mismo que poseen los teléfonos iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, y además tendría al menos 3GB de RAM.

Los informes también indican que este celular perdería el 3D Touch como ya sucedió con el iPhone 11; además podría llegar con versiones de almacenamiento de 64GB y 128GB, y estaría disponible en colores plata, gris espacial y rojo.

Sin embargo, mucho ha llovido desde que comenzaron los rumores del posible iPhone SE 2 o iPhone 9 y varios informes señalan la posibilidad de que Apple decida lanzar dos ediciones de su esperado celular económico.

La patente publicada a principios de 2020 indica que habría un iPhone SE 2 con diseño del iPhone 8 y que existiría una segunda edición del iPhone SE 2 con diseño similar al del iPhone X, que tendría Face ID y eliminaría el botón de inicio.

Especificaciones esperadas del iPhone SE 2

De momento las filtraciones de características que más encontramos en Internet de diferentes fuentes son sobre el iPhone SE 2 o iPhone 9. A continuación te los detallamos.

Pantalla de 4.7 pulgadas

Procesador A13 Bionic

3GB de RAM

64GB de almacenamiento

Colores gris espacial, rojo y plata

Diseño del iPhone 8

Touch ID -- sin Face ID

Batería de 1,700mAh

Una cámara de 12 megapixeles f/1.8

Si existiera una versión de iPhone SE 2 Plus como el iPhone X, los rumores aseguran que tendría cámara doble, Face ID y una pantalla más grande, aunque en este momento no se conoce suficiente información para poder hacer más conjeturas.

Fecha de lanzamiento iPhone 9



Si fuese verdad que el —o los— iPhone SE se lanzarían en el primer trimestre del año, lo cierto es que a Apple se le está acabando el tiempo. Un nuevo rumor asegura que la compañía quería celebrar un evento el 31 de marzo y que el o los celulares estarían disponibles el 3 de abril, aunque de ser cierto, debido a la situación del coronavirus tendrá que celebrarlo en línea, como ya ofreció realizar WWDC, su conferencia para desarrolladores.

El iPhone SE de primera generación se lanzó el 21 de marzo de 2016, por lo cual todo parecía indicar que la empresa quería seguir la senda de anunciar su teléfono más "económico" en la primera parte del año.

Conceptos de iPhone SE 2

No son pocos los conceptos de uno de los teléfonos más esperados por los amantes de Apple. Concept Creator, por ejemplo, tiene un diseño (el de arriba) un poco con el estilo del iPhone SE en sus laterales, aunque la cámara trasera se parece más a la del iPhone XR. Esta podría ser una de las claves, aunque no sabemos si Apple lanzaría, en pleno 2020, un celular con botón de inicio... A mí ya no me gustan. ¿Ustedes qué piensan?

Este otro concepto de iPhone SE 2 de Concepts iPhone lo muestra con un sensor de huellas en pantalla y hasta tres cámaras traseras, aunque para ser el celular más barato de Apple, no parece realista pensar que colocarían tantos sensores, aunque este factor de auntenticación sería una gran idea.

Y este otro canal de YouTube nos muestra un concepto inspirado en cierta forma en el iPhone 11, aunque con matices del iPhone SE de primera generación. No estamos seguros si la cámara es doble o regular, pero su diseño trasero se ve lindo y muy delicado.

Por último, este sitio Web muestra el iPhone SE 2 replicando el mismo diseño del iPhone SE inicial, aunque con nuevos detalles y una cámara diferente; eso sí, los bordes son un tanto gruesos, lo cual podría no gustarle mucho a los usuarios más moderno.