iPhone SE 2: Fotos de conceptos y todos los rumores

El pequeño iPhone SE se lanzó en marzo de 2016 y desde entonces causó furor. En 2017 Apple lo rebajó de precio a US$349, haciéndolo uno de los celulares más baratos de la empresa de todos los tiempos. Desde que se agotó, los usuarios están esperando su segunda edición, a la que llamaremos de momento iPhone SE 2. ¿Existirá? Esto es todo lo que sabemos de momento.

A finales de 2020, Ming-Chi Kuo, el analista que más rumores acertados nos ha dado sobre los dispositivos de Apple en los últimos años, dijo que esperaba que el iPhone SE 2 por fin se hiciera realidad, y que tendría un precio muy económico.

En uno de sus reportes, Kuo asegura que el iPhone SE 2 tendría el diseño del iPhone 8, lo que quiere decir que seguiríamos viendo feos bordes, un botón de inicio y una cámara trasera única. Eso sí, se revestiría de poderes con el procesador A13 Bionic, que es el mismo que poseen los teléfonos iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, y además tendría al menos 3GB de RAM.

Los informes también indican que este celular perdería el 3D Touch como ya sucedió con el iPhone 11; además podría llegar con versiones de almacenamiento de 64GB y 128GB, y estaría disponible en colores plata, gris espacial y rojo.

Precio y disponibilidad

Según el analista Kuo, el celular costaría unos US$399, siendo más económico que el teléfono más barato en la actualidad de Apple, el iPhone 8, que cuesta US$449. El primer iPhone SE se lanzó en marzo de 2016, así que si Apple quiere mantener alguna especie de tradición de que sus celulares "económicos" lleguen a principios de año, ese mes podría ser el más acertado. Además el analista también asegura que será a principios de 2020.

Conceptos de iPhone SE 2

No son pocos los conceptos de uno de los teléfonos más esperados por los amantes de Apple. Concept Creator, por ejemplo, tiene un diseño (el de arriba) un poco con el estilo del iPhone SE en sus laterales, aunque la cámara trasera se parece más a la del iPhone XR. Esta podría ser una de las claves, aunque no sabemos si Apple lanzaría, en pleno 2020, un celular con botón de inicio... A mí ya no me gustan. ¿Ustedes qué piensan?

Este otro concepto de iPhone SE 2 de Concepts iPhone lo muestra con un sensor de huellas en pantalla y hasta tres cámaras traseras, aunque para ser el celular más barato de Apple, no parece realista pensar que colocarían tantos sensores, aunque este factor de auntenticación sería una gran idea.

Y este otro canal de YouTube nos muestra un concepto inspirado en cierta forma en el iPhone 11, aunque con matices del iPhone SE de primera generación. No estamos seguros si la cámara es doble o regular, pero su diseño trasero se ve lindo y muy delicado.

Por último, este sitio Web muestra el iPhone SE 2 replicando el mismo diseño del iPhone SE inicial, aunque con nuevos detalles y una cámara diferente; eso sí, los bordes son un tanto gruesos, lo cual podría no gustarle mucho a los usuarios más moderno.