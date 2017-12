Sí, tu iPhone está más lento. Respondemos todas tus dudas sobre su operación

A principios de este año, mi madre necesitaba un teléfono nuevo. Su iPhone 6 se volvió muy lento y la batería se agotaba muy rápido.

En lugar de comprarse un teléfono nuevo ––no podía decidir cuál quería––, compró una batería nueva que le instalaron en su antiguo iPhone. Pensé que era una pésima decisión y que lo mejor era que comprara un nuevo iPhone. Pero resulta que ella había llegado a una gran solución.

Apple admitió hace unos días que su software iOS reduce la velocidad de operación de los modelos anteriores de iPhones. La compañía explicó que su iOS hace esto para contrarrestar los problemas encontrados en baterías de iones de litio viejas. Cuando una batería es vieja no retiene la carga igual y apaga el celular inesperadamente si lo sometes a muchas operaciones a la vez. El software de Apple evita que esto suceda al bajar la velocidad de su funcionamiento.

Lo que estás obteniendo es una compensación. Tu teléfono no será tan ágil como antes, pero tampoco se te apagará inesperadamente, aún cuando parezca que tienes mucha carga y diga que está lejos de agotarse.

Que Apple reconociera esta decisión causó mucha indignación en los portales de fanáticos y generó muchas preguntas. La gente siempre ha creído que la compañía entorpece los dispositivos anteriores para que los clientes compren los modelos nuevos (algo que Apple ha negado), y muchos de sus seguidores criticaron estos días la falta de transparencia de Apple en torno a su política sobre las baterías.

Pero si quieres seguir descubriendo qué más está pasando, sigue leyendo.

¿Por qué se volvió pública esta noticia?

A mediados de diciembre, Primate Labs, la compañía detrás del software de evaluación de procesadores Geekbench, publicó un informe que analizaba una queja común entre los usuarios: los iPhones parecen funcionar más lento cuando un nuevo modelo llega al mercado.

Reproduciendo: Mira esto: Las decepciones del iPhone X

John Poole, fundador de Primate Labs, escribió en una publicación de su blog que los procesadores en iPhones reducen su velocidad y disminuyen el rendimiento a medida que las baterías envejecen y pierden capacidad. Poole explicó que los usuarios esperan que sus teléfonos sigan funcionando igual, independientemente de la antigüedad de la batería, pero sus pruebas indicaron que este no es el caso.

¿Qué dice Apple sobre esto?

Apple dijo en un comunicado:

"Nuestro objetivo es ofrecer la mejor experiencia para los clientes, que incluye un buen rendimiento y extender tanto como se pueda la vida útil de sus dispositivos. Las baterías de iones de litio son menos capaces de satisfacer las grandes demandas de operación en condiciones frías, mantienen poca carga de batería o envejecen con el tiempo, lo que puede provocar que el dispositivo se apague inesperadamente para proteger sus componentes electrónicos.

"El año pasado lanzamos una función para los iPhone 6, iPhone 6S y iPhone SE para reducir los picos de operación sólo para cuando sea realmente necesario para evitar que el dispositivo se cierre inesperadamente. Ahora hemos extendido esta función al iPhone 7 con iOS 11.2 , y planeamos agregar soporte a otros productos en el futuro".

¿Por qué Apple usa baterías de iones de litio?

Las baterías de iones de litio están lejos de ser perfectas (sólo basta recordar los problemas que enfrentó Samsung y su Note 7 en 2016). Son volátiles, se deterioran relativamente rápido y no han cambiado mucho últimamente. Hace unos años, una startup que produce baterías avanzadas en California, Envia Systems, investigó y descubrió que tomó más de una década, de 1995 a 2007, duplicar la energía almacenada en una batería ––y desde entonces, el aumento en el almacenamiento de energía ni siquiera ha logrado crecer 30 por ciento.

Aún así, las baterías de iones de litio son mejores que otras alternativas tecnológicas. Pesan menos, duran más y se cargan de forma más eficiente que otros tipos de baterías más antiguas, según la guía de información de la batería de Apple. Las baterías de iones de litio que se utilizan en los dispositivos de Apple están diseñadas para mantener al menos 80 por ciento de su capacidad original durante 500 ciclos de carga completos.

Para obtener más información sobre baterías, consulta este artículo.

¿Qué pasa con las baterías de iPhone cuando envejecen?

A medida que envejecen las baterías, no retienen sus cargas como las baterías nuevas, y pueden tener problemas serios cuando la carga es baja o la temperatura es muy fría. De hecho, tu batería no se cargará por encima del 80 por ciento después de aproximadamente 500 ciclos, lo que significa que no durará tanto tiempo cada vez que la cargues.

Si tu batería está vieja o hace mucho frío en el ambiente, tu dispositivo se apagará inesperadamente, como sucedió con los iPhone 6 y 6S el año pasado. Los procesadores de estos dispositivos querían alcanzar velocidades más rápidas (algo que Apple llama "demandas máximas de corriente"), pero sus baterías no podían soportar el aumento de las solicitudes, lo que provocaba que algunos teléfonos simplemente se apagaran.

¿Es la primera vez que Apple ajusta su software para aumentar la duración de la batería?

No. Apple se ha enfocado durante mucho tiempo en cómo administrar la energía de sus dispositivos para asegurarse que obtengas la mayor extensión de vida posible.

La compañía presentó el Modo de Bajo Consumo con el iOS 9 de 2015 para que la batería de tu iPhone durara más tiempo. Cuando el nivel de la batería alcanza 20 por ciento y luego 10 por ciento, recibes una notificación que te permite activar el Modo de Bajo Consumo. Este modo reduce el brillo de la pantalla, minimiza las animaciones del sistema y limita los sistemas que se ejecuta en segundo plano en el teléfono. Cuando tu dispositivo alcanza un nivel de carga más alto, el modo de baja energía se apaga automáticamente.

Sarah Tew/CNET

Apple también ha incluido funciones de ahorro de energía en sus Macs. Por ejemplo, Mac OS X Mavericks, lanzado a fines de 2013, se bloqueaba momentáneamente cuando los usuarios tenían abiertos varios programas con los que no estaban trabajando. De esta forma, la Mac redujo estratégicamente el procesamiento para ejecutar programas en segundo plano.

Para obtener más información sobre cómo ahorrar batería con iOS 11, consulta este informe.

¿Cómo funciona la función de desaceleración de Apple?

El software iOS de Apple, que comenzó con el iOS 10.2.1 del año pasado, incorporó mejores capacidades de administración de energía para lidiar con las baterías viejas, dice la compañía. El sistema operativo reduce la velocidad de tu dispositivo para evitar que se apague, según la compañía, pero sólo en casos de baja temperatura, baja carga de la batería o baterías muy viejas.

Para ayudar a administrar el consumo de energía, el procesador de tu dispositivo no completará una tarea muy intensa de forma inmediata, sino que distribuirá el esfuerzo en más intentos. Lo que experimentarás será un teléfono que parece muy lento, aplicaciones que se ejecutan más despacio y un dispositivo que no responderá tan rápido a tus solicitudes.

¿Cuándo comenzarás a sentir este cambio?

Este cambio sólo se experimenta en iPhones con baterías viejas o cargas baja de la batería. También ralentiza tu teléfono en casos de bajas temperaturas. El iPhone funciona mejor en temperaturas ambiente entre cero y 33 grados centígrados.

¿En qué teléfonos se aplica este software?



El software de Apple del año pasado, el iOS 10.2.1, se aplicó al iPhone 6 y 6 Plus, el 6S y 6S Plus y el SE. El iOS 11.2 de este año extendió la función al iPhone 7 y 7 Plus. Y se aplicará a otros dispositivos Apple en el futuro.

¿Esto también afecta iPads y Macs?

Debido a que las iPads y Macs tienen baterías más grandes, esta función no está dirigida a esos dispositivos.

¿Por qué no puedo simplemente cambiar la batería de mi iPhone?

Desde hace mucho tiempo, Apple se enfrenta a críticas sobre lo difícil que es reemplazar las baterías del iPhone. Muchos teléfonos Android anteriores tenían tapas posteriores removibles que permitían a los usuarios cambiar sus baterías (aunque el uso de nuevos materiales como los metales ha causado que algunas compañías, como Samsung, dejen de ofrecer ese tipo de diseño de teléfono).

Si tienes un iPhone, es posible que hayas notado que no hay una tapa posterior removible. Esta fue una estrategia de diseño utilizada por Apple para poder introducir más baterías en un espacio más pequeño. Eso le da más duración a tu batería pero también hace que sea más difícil cambiarla.

La guía iFixit para reemplazar la batería del iPhone 6 tiene 25 pasos. Los tornillos para desmontar el dispositivo son muy pequeños, y cometer un error puede hacer que bloquees tu teléfono.

Apple cobra US$79 por reemplazar la batería de un iPhone que ya no estará cubierto por la garantía. Hay algunas empresas que venden kits de hágalo-usted-mismo en línea, o puedes ir a un distribuidor autorizado de Apple o una empresa de reparación.

Sarah Tew/CNET

¿Qué pasa si pones una batería nueva en tu teléfono viejo?

Si decides reemplazar la batería de tu iPhone, la función que reduce la velocidad de tu celular se apagará automáticamente. Será casi como si tuvieras un teléfono nuevo ––al menos en lo que respecta a la batería y al software que limita el rendimiento. Comenzará a desacelerar tu teléfono sólo cuando la batería se vuelva vieja o muy fría.

¿Qué sucede si compro un iPhone 6S nuevo? ¿Será más lento de inmediato?

No, la función se activa sólo cuando la batería envejece o si el teléfono está expuesto al frío extremo.

¿Por qué mi teléfono parece desacelerarse cuando actualizo a un nuevo software?

Cada vez que Apple presenta nuevas versiones de iOS, los usuarios de iPhones antiguos inevitablemente se quejan de que sus dispositivos no son tan ágiles. Eso no se debe a una obsolescencia planificada ––la noción de que Apple intencionalmente obstaculiza los dispositivos viejos para que la gente se actualice. En realidad, podría ser porque el almacenamiento de tu dispositivo está demasiado lleno o porque tu Wi-Fi está muy lento, entre otras posibles explicaciones.

¿Apple está haciendo esto para que compre un nuevo teléfono?

Apple dice que no, su función de software está destinada a hacer lo contrario: ayudarte a prolongar la vida útil de tu dispositivo. Aún así, la compañía no necesariamente a dicho que todo lo que necesitas hacer para tener un teléfono más rápido es cambiar la batería. Y eso está causando una protesta.

¿Esto hará que Apple cambie algo?

La compañía no ha dicho si las nuevas actualizaciones de iOS incluirán notificaciones o la opción de desactivar la función que limita el rendimiento. Sí dijo, sin embargo, que planea extender la función en futuros dispositivos. Es algo que probablemente no desaparecerá pronto. Lo que es cierto es que Apple podría ser más transparente sobre lo que está haciendo con respecto a limitar el rendimiento de tu dispositivo.