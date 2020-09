iPhone de 2020: ¿Cuándo se presentará el nuevo teléfono de Apple?

Teléfono Nombre del evento Fecha de la invitación Fecha de la presentación

iPhone Macworld 2007: The first 30 years were just the beginning N/D 8 al 12 de enero de 2007

iPhone 3G WWDC 2008 N/D Lunes, 9 de junio de 2008

iPhone 3GS WWDC 2009 N/D Lunes, 8 de junio 2009

iPhone 4 WWDC 2010 N/D Lunes, 7 de junio de 2010

iPhone 4S Let's talk iPhone 27 de septiembre de 2011 Martes, 4 de octubre de 2011

iPhone 5 It's almost here 4 de septiembre de 2012 Miércoles, 12 de septiembre de 2012

iPhone 5C y 5S This should brighten everyone's day 3 de septiembre de 2013 Martes, 10 de septiembre de 2013

iPhone 6 y 6 Plus Wish we could say more 28 de agosto de 2014 Martes, 9 de septiembre de 2014

iPhone 6S y 6S Plus Hey Siri, give us a hint 27 de agosto de 2015 Miércoles, 9 de septiembre de 2015

iPhone 7 y 7 Plus See you on the 7th 29 de agosto de 2016 Miércoles, 7 de septiembre de 2016

iPhone X, iPhone 8 y iPhone 8 Plus September 12 event at the Steve Jobs Theater 31 de agosto de 2017 Martes, 12 de septiembre de 2017

iPhone XS Max, iPhone XS y iPhone 9 Gather round 30 de agosto de 2018 Miércoles, 12 de septiembre de 2018

iPhone 11, iPhone Pro y iPhone Pro Max By Innovation only 29 de agosto de 2019 Martes, 10 de septiembre de 2019