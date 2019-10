Un iPhone del futuro simularía texturas y sensación de temperatura: patente

Agrandar Imagen James Martin/CNET

El iPhone del futuro no solo reconocerá la fuerza que ejerces sobre la pantalla; también permitirá percibir texturas y temperaturas al tacto.

Una patente de Apple localizada por el sitio Apple Insider menciona una tecnología en pantalla para que los usuarios reciban retroalimentación al tocar la pantalla. La patente menciona que, por ejemplo, cuando la pantalla muestra madera, el panel daría una sensación más rugosa y cálida que cuando se muestra un metal frío y liso.

La patente ofrecería la sensación cálida y rugosa en una sola parte de la pantalla o en todo el panel, dependiendo de la aplicación. Asimismo, la pantalla podría ofrecer dos sensaciones táctiles también en función de lo que se está ejecutando.

Apple ya ofrece cierta retroalimentación con 3D Touch y Haptic Touch, una respuesta que la pantalla da al tacto dependiendo de la presión. Apple Insider especula que Apple podría modificar alguna de esas tecnologías para que la retroalimentación cambie de variación y dar la sensación de diferentes materiales; lo difícil sería el tema de la temperatura.

Apple podría usar esta tecnología tanto en el iPhone como en el iPad, pero la patente no especifica en qué dispositivo se implementará esta tecnología. Las patentes no son prueba fehaciente de una función que llegará a un iPhone, en muchas ocasiones pueden ser ideas registradas para protegerse de que sus rivales no las implementen.