Tras escándalo por ralentizar viejos iPhone, Apple se disculpa y toma acciones

Apple da la cara tras los escándalos relacionados a la administración de recursos en modelos viejos del iPhone.

El jueves, la compañía colocó una carta pública a sus consumidores explicando lo sucedido, ofreciendo una disculpa y detallando por qué ralentiza los viejos iPhone para asegurar que la batería dé el mejor desempeño posible uno, dos o más años después de haber sido comprado.

"Hemos escuchado la retroalimentación de nuestros consumidores sobre la forma en que administramos el procesamiento de un iPhone con batería vieja y en cómo comunicamos ese proceso", explica Apple en el comunicado. "Entendemos que algunos de ustedes crean que Apple los defraudó. Y pedimos disculpas".

Apple después explica que las baterías, conforme pasa el tiempo, pierden su capacidad de carga rápida y la capacidad de mantener más carga por más tiempo. Debido a esto, un iPhone con un par de años puede sufrir de apagones inesperados, y eso es algo "inaceptable", dice Apple.

Por ello, iOS 10.2.1 —lanzado el año pasado— incluyó una nueva forma de administrar la batería durante picos de energía. Originalmente, esto se agregó en el iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus y iPhone SE. Tras implementarlo, Apple obtuvo resultados favorables en los usuarios y lo introdujo también en los modelos iPhone 7 y iPhone 7 Plus.

Sin embargo, Apple reconoce que no se comunicó este cambio que ralentizaría a los productos y de ahí el descontento de los consumidores ahora que la información salió a la luz. A modo de recompensa, disculpa y para preservar la fidelidad de los usuarios afectados, Apple dice que hará tres cosas:

El precio para cambiar una batería será de US$29 y US$79, dependiendo del modelo. Esto representa un ahorro de US$50 y aplica hasta diciembre de 2018

Se lanzará una actualización de iOS que incluirá mayor información sobre la salud y el estado de la batería del iPhone

Apple promete seguir trabajando para que la experiencia de usuario sea mejor y evitar los apagones mientras que la batería sigue envejeciendo

"En Apple, la confianza de nuestros usuarios significa todo. Nunca dejaremos de trabajar para ganarla y mantenerla", dice Apple. "Podemos hacer nuestro trabajo gracias a tu fe y apoyo —y nunca lo olvidaremos o lo daremos por seguro".