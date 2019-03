Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El iPhone XS y iPhone XS Max recibieron un jugoso descuento en varias operadoras chinas, de acuerdo con reportes asiáticos de los que hace eco el sitio 9to5Mac.

Los recortes son bastante atractivos, pues algunas operadoras chinas como Suning están ofreciendo el iPhone XS con un descuento de US$150 o US$195 si se compra en línea. El iPhone XS Max, por su parte, tiene descuentos de hasta US$300, dicen los medios. Otras distribuidoras chinas como JD.com tiene ofertas similares.

Este recorte de precio llega después de varias ofertas que vimos en el iPhone XR, anunciado a la par de los XS a fines del año pasado, en enero y también en China. Operadoras y distribuidoras vendieron el iPhone XR (y también el iPhone 8) por 20 por ciento menos de su precio original.

Además de estas ofertas, Apple estaría analizando la opción de lanzar una versión en tono rojo del iPhone XS y iPhone XS Max, según reportes. El iPhone XR ya tiene una versión en ese color.

China es un mercado importante para Apple y cualquier otra fabricante de celulares. Sin embargo, la gigante de Cupertino ha perdido presencia en el país asiático en meses recientes, esto debido a la ralentización de venta de celulares y a la feroz competencia de marcas locales como Huawei, Oppo y Xiaomi que venden celulares gama alta a precios mucho por debajo de la oferta de Apple.

Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, ha declarado que el mercado chino ha caído en ventas, pero seguirán fortaleciendo su presencia ahí. Reportes de Politico.com y The New York Times revelaron cómo el mandamás de Apple ha usado su buena y neutral relación con los presidentes de Estados Unidos y China para no verse afectada por la guerra comercial entre ambas potencias.

