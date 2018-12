El primer iPhone con chip de Apple llegaría en 2021: reporte

Agrandar Imagen Apple

Apple se toma en serio el desarrollo de un módem propio para sus productos móviles.

El sitio The Information encontró ofertas de trabajo de la gigante de Cupertino en busca de ingenieros especializados en la arquitectura de chips y módems con al menos cinco años de experiencia en el rubro. Una fuente confirmó al mismo sitio que esta oferta de trabajo está relacionada a los esfuerzos de Apple para diseñar sus propios chips.

Apple no dio comentarios a The Information.

Apple comenzó a abandonar los procesadores Qualcomm en 2016, y en los iPhone XS y iPhone XR la tecnología inalámbrica de Qualcomm brilla por su ausencia. Intel, fabricante de los chips en los XS y XR, no ofrece el mismo desempeño que los de Qualcomm, según analistas citados por The Information. Ante esto, Apple sólo tiene la opción de diseñar su propio módem.

Los reportes de un módem fabricado por Apple no son nuevos, pero poco a poco van tomando forma y ofrecen pistas más confiables sobre este producto. The Information asegura que el módem no estará listo pronto y vaticina un lanzamiento para 2021, haciendo un pronóstico positivo.

El diseño y desarrollo de un módem es complicado por todos sus requerimientos. Además del trabajo que es diseñarlo, un módem debe ser probado con todas las operadoras y redes de telecomunicación, y muchas de estas necesitan de una certificación. Ante estas dificultades, The Information dice que existe la posibilidad de que Apple termine cancelando el proyecto.

The Information dice que en caso de que el proyecto siga su cauce y se finalice exitosamente, no estará listo para llegar a tiempo para el primer iPhone con 5G. Según reportes, el primer teléfono de Apple con 5G llegará en 2020 y usaría un módem de Intel. Los fabricantes de Android como Samsung, Huawei y OnePlus, entre muchas más, lanzarán su primer celular con 5G en 2019.