El iPhone 11 trae muchas mejoras, pero Apple aún limita el almacenamiento base

Los nuevos iPhone 11 ya están aquí. Los tres nuevos teléfonos, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max fueron presentados el martes 10 de septiembre en la sede de la compañía en Cupertino, California, y vienen con un montón de mejoras.

Son más duraderos, más rápidos y sus cámaras son mucho más capaces. A un precio de US$699, el iPhone 11 es incluso más barato que el iPhone XR del año pasado, que tuvo un precio inicial de US$749. Sin embargo, una cosa no ha cambiado: todos los iPhone nuevos comienzan con 64GB de espacio de almacenamiento.

Eso, a grandes rasgos, está bien. Hace dos años, Apple aumentó el almacenamiento en el iPhone 8, 8 Plus y X a un mínimo de 64GB, una actualización bienvenida en comparación con la opción base anterior de 32GB (que en sí misma tardó años en llegar).

En una era en la que la música y las películas se ven vía streaming y las fotos se guardan en la nube, incluso se puede argumentar que el almacenamiento local es un sistema anticuado. Es un argumento válido si constantemente te aseguras de respaldar tus fotos en Google Photos o iCloud y de estar siempre conectado a Internet para ver YouTube, Netflix, Spotify o Apple Music.

Pero la mayoría de la gente no hace eso y muchos prefieren la opción de tener música y fotos listas cuando lo deseen. Sin mencionar los juegos, que están creciendo de forma similar a medida que los teléfonos con los que funcionan se vuelven más potentes. Apple Arcade pronto tendrá cien juegos listos.

Las fotos, en particular, devoran un montón del almacenamiento de nuestros teléfonos. Con el nuevo enfoque del iPhone en las mejoras de la cámara, uno esperaría que la gente tome aún más fotos y videos. Especialmente con el nuevo modo nocturno del iPhone 11 y la próxima tecnología Deep Fusion.

Incluso con el software de compresión de Apple, queda por ver cuánto espacio ocuparán esos nuevos modos y la captura de video 4K mejorada. En el iPhone XS Max, por ejemplo, un minuto de video 4K a 60 cuadros por segundo usa hasta 400MB de espacio.

Y si eso no es suficiente, también hay un argumento competitivo. 128GB ahora no solo es el estándar entre los rivales de iPhone 11 y 11 Pro como las líneas Galaxy S10 y Note 10 de Samsung o el OnePlus 7 Pro, sino que la mayor capacidad se ha convertido en la base para dispositivos de gama media más baratos. El nuevo One Zoom de Motorola, que se vende por US$450, tiene un almacenamiento inicial de 128GB.

Los teléfonos Pixel de Google comienzan con 64GB (como los iPhone), pero al menos el gigante de las búsquedas ofrece almacenamiento ilimitado de Google Photos con la calidad original de forma gratuita con la compra de su teléfono Pixel 3. El iCloud de Apple comienza en 99 centavos por mes por 50GB de almacenamiento, ofreciendo apenas 5GB gratis.

Saltar hasta 128GB en el iPhone 11 es un problema tan pequeño que Apple solo cobra US$50 por hacerlo, aparentemente presentándolo como una "obviedad" para aquellos que planean gastar cientos de dólares en un teléfono que mantendrán durante años.

Pero es hora de que Apple elimine ese límite. Apple, haznos un favor y haz de 128 GB el nuevo estándar.