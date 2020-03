Las fundas del iPhone 9 se filtran antes de su lanzamiento

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Apple está por lanzar un nuevo iPhone de 4.7 pulgadas, conocido informalmente como iPhone 9 o iPhone SE 2, y nueva evidencia lo demuestra.

El sitio MacRumors obtuvo una imagen proveniente de un supuesto empleado de Best Buy, quien informa que la minorista está comenzando a recibir las fundas que se venderán al mismo tiempo de este nuevo iPhone de Apple. La caja solo menciona "New iPhone 4.7", 2020" y no dice el nombre oficial del celular.

La fuente de MacRumors indicó que Best Buy ha pedido que estos productos no salgan a la venta sino hasta el 5 de abril, sugiriendo que ese día Apple podría anunciar el teléfono o lanzarlo a la venta. De ser esto último, el teléfono debería ser anunciado tan pronto como esta semana.

Apple no da comentarios sobre rumores o reportes y tampoco ha revelado una fecha de anuncio para el iPhone, una categoría de producto que normalmente requiere de un evento físico para crear toda la bulla posible. Sin embargo, ante las contingencias por COVID-19, Apple podría optar por lanzarlo únicamente por un comunicado en línea.

El iPhone 9 o iPhone SE 2 es un teléfono que, según los rumores, tendrá una pantalla de 4.7 pulgadas, una cámara de un lente en la espalda, botón con Touch ID, procesador A13, grandes biseles y entre 64GB o 128GB de almacenamiento interno.