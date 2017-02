El iPhone 8 tendrá un tamaño reducido similar al del iPhone de 4.7 pulgadas, pero eso no significa que la batería será pequeña.

De acuerdo con el analista Ming-Chi Kuo, citado por el sitio MacRumors, Apple rediseñará la tarjeta madre del iPhone 8 para hacer que la batería sea más grande y tenga una capacidad similar a la del iPhone Plus, pero sin tener que aumentar el cuerpo del teléfono.

Vía MacRumors

El nuevo diseño de la tarjeta madre disminuirá su tamaño para hacer que la batería tenga más capacidad sin quitar espacio a otros componentes. En la imagen (arriba), se ejemplifica cómo sería la nueva distribución gracias a la nueva tarjeta madre que dará mayor espacio a que la batería sea de una capacidad similar a la de modelos Plus pero en un cuerpo de iPhone regular.

De ser cierto el reporte de Kuo, que tiene un récord impecable de rumores, es buenas noticias por varias razones. El iPhone 8 sería de un tamaño similar al del iPhone 7 (de 4.7 pulgadas), a pesar de que se rumora que la pantalla sería de hasta 5.7 pulgadas; además, no se sacrificaría duración de batería por el reducido tamaño.

Actualmente, Apple usa una batería de 2,900mAh en el iPhone 7 Plus, mientras que el iPhone 7 usa una batería de 1,960mAh. Si el iPhone 8 mantiene la misma capacidad del 7 Plus o aumenta siquiera a 3,000mAh, serán buenas noticias. El Galaxy S8, por ejemplo, se rumora que tendrá una batería de 3,000mAh (aunque el S8 Plus sería de mayor tamaño).

Kuo dice que la batería del iPhone 8 no deberá ser necesariamente de gran capacidad, pues las pantallas OLED (del tipo que se rumora tendrá este teléfono), son más eficientes en el consumo de energía, a pesar de tener mejor calidad de imagen.

Apple no da comentarios relacionados a reportes. Se espera que el iPhone 8 sea anunciado en septiembre junto a dos versiones con actualizaciones menores respecto al iPhone 7 y iPhone 7 Plus.