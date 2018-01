'Usuaria promedio' es una columna en primera persona sobre los hábitos de una adicta a la tecnología que quiere exponer sus problemas con la modernidad.



La fotografía digital tiene gran parte de culpa. Con su aparición dejó de ser importante escoger el momento perfecto para hacer una foto que luego habría que revelar, imprimir y pagar. Aunque en realidad los mayores responsables sean los teléfonos móviles inteligentes omnipresentes y sus sofisticadas cámaras. Nos hemos acostumbrado a sacarlos del bolsillo y hacer una foto de un detalle arquitectónico, de la plaquita de un museo, de nuestro grupo de amigos en una reunión social, de un concierto, de un paisaje inolvidable y sí, claro, de una y mil puestas de sol.

Así que cuando hace unas semanas me fui a Maui, en Hawái, para relajarme un poco, tomar el sol y tratar de nadar con tortugas, no pude imaginarme que sería tan difícil fotografiarlas. No tuve ningún tipo de problema para conseguir hacer esta foto del crepúsculo perfecto o esta otra del desayuno con arco iris idílico. Pero de mis sesiones de snorkel con tortugas y un sinfín de otra fauna marina (cuyo nombre desconozco) no queda gran cosa más allá de mis recuerdos.

Patricia Puentes/CNET

Hay que empezar confesando que pese a que tenga un iPhone 8 resistente al agua, su precio hizo que no quisiera arriesgarme a sumergirlo en agua salada. Preferí optar por meterlo en una funda impermeable y perfectamente sellada que llevaba colgada del cuello y en la que también guardé las tarjetas de crédito y las llaves del coche. En lugar de eso recuperé del fondo de un cajón una GoPro Hero 3+ que mi marido -- el ingeniero adicto a la tecnología del que he hablado otras veces -- había comprado hace años para luego dejar olvidada.

Patricia Puentes/CNET

En seguida entendí por qué. Debo decir que el único accesorio que tenemos para ella es una funda para meterla bajo el agua. Pero ni correa para la cabeza, ni arnés para el pecho, ni vara de sujeción y extensión, ni nada de nada.

Y esto fue lo que ocurrió: al menos en una ocasión nos llevamos la cámara al agua con la batería completamente agotada. También hubo otras veces en las que nos la llevamos con la batería cargada y no vimos absolutamente nada (excepto corales y arena) y las condiciones de visibilidad fueron malas. Además, descubrí que es cansado (y poco efectivo) nadar sujetando la cámara con una mano.

Cuando realmente vimos algo, tratamos de encuadrarlo con la GoPro pero su falta de pantalla hizo imposible saber qué estábamos intentando capturar.

Y, naturalmente, todas las veces que ni nos molestamos en llevarnos la GoPro y la dejamos llenándose de arena en la toalla fue cuando vimos los bancos de peces más coloristas o cuando las tímidas tortugas hawaianas decidieron venir a nadar con nosotros y acercársenos.

En todas esas situaciones me hubiera gustado simplemente poder sacar el teléfono y usarlo para hacer una foto bien encuadrada o hasta un video. Pero me dio pavor pensar en lo que podría pasar si mi iPhone 8 entraba en contacto con el agua marina. Al fin y al cabo, me gustaría que me durara dos años más (o al menos hasta que Apple lo considere oportuno y empiece a ralentizarlo...).

Y tú, ¿en qué situaciones has visto frustradas tus ansias de fotógrafo amateur que todo lo quiere capturar?

Si te ha gustado esta columna no dejes de leer sobre las vicisitudes de la autora con un termostato inteligente o su complicada relación con un cerrojo inteligente.

Y no te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.