Agrandar Imagen Gabor Balogh

El iPhone 8 tendrá una pantalla con costados curvos, pero su acabado será solamente visual, porque esas curvas no tendrán ninguna utilidad.

Según un reporte del periódico The Nikkei, las curvas de la pantalla del iPhone 8 tampoco serán tan pronunciadas como el Galaxy S7 Edge, que además de tener costados curvos, tiene un software que ha sido adaptado para sacarle el mejor provecho, como por ejemplo mostrar menús emergentes u opciones rápidas.

Samsung Display, una división de Samsung Electronics, será la encargada de fabricar los paneles OLED para Apple, dice The Nikkei. La curva no será tan marcada como en el S7 Edge debido a problemas con la fabricación, agrega el reporte.

The Nikkei vuelve a mencionar la aparición de dos teléfonos iPhone a la par del iPhone 8. Los dos nuevos teléfonos mantendrán la pantalla LCD y tendrán pocos cambios, además de seguir con las dimensiones de 5.5 y 4.7 pulgadas. El reporte no lo menciona, pero los teléfonos son conocidos como iPhone 7S y iPhone 7S Plus.

Apple no dio comentarios a The Nikkei.

La fabricante del iPhone aún no hace oficial nada respecto a sus teléfonos para este año. Se cree que Apple lanzará el iPhone 8 con la mayor cantidad de cambios en diseño y hardware para celebrar el décimo aniversario del teléfono inteligente de la manzana.