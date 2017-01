Agrandar Imagen Foto de Martin Hajek

Todo parece indicar que Apple echará la casa por la ventana con el iPhone 8 de 2017. ¿Por qué? Sigue leyendo...

Este año Apple está de manteles largos, pues su producto estrella, el iPhone, cumple diez años de haber visto la luz pública -- y de salvarse de casi no hacerlo.

Hasta donde sabemos, Apple ha hecho ya varias cosas para que su iPhone de 2017 sea un lanzamiento impactante. El cambio principal -- o al menos el más notorio -- fue modificar el ciclo de vida de su teléfono, que pasó de dos a tres años. Esto se notó con el iPhone 7, que debió llegar con un rediseño pero que en su lugar ocupó un diseño idéntico al iPhone 6 y iPhone 6S con una que otra diferencia.

Pero ya es hora de un cambio radical, y ese cambio se verá reflejado en el iPhone 8.

Las modificaciones serán impulsadas no sólo por el cumpleaños del teléfono que lo cambió todo en 2007, sino también por la necesidad de Apple de revertir la caída en ventas de su teléfono, que por primera vez en su historia tuvo en 2016 un año completo en picada.

Pero un diseño no es todo lo que Apple necesita para que su teléfono vuelva a ser un best-seller. Las mejoras en el sistema operativo también serán pieza clave.

Las voces más confiables en la industria, incluyendo el analista Ming-Chi Kuo, el periodista Mark Gurman de Bloomberg, o los sitios asiáticos DigiTimes y The Nikkei, ya han mencionado algunas características que tendrá el iPhone 8 (o como Apple termine llamándolo).

Los pronósticos de estas fuentes confiables, más algunas cositas que a este autor le gustaría ver en el iPhone 8, es lo que comprende la siguiente lista.

Un nuevo diseño

Foto de William Hook

No me malinterpretes, Apple. El diseño de tu teléfono sigue siendo bonito, elegante y -- a pesar de sus tres añitos -- no se siente viejo.

Pero cuando lo comparas con otros teléfonos de diseño diferente como el delgadísimo Moto Z, el cómodo Huawei P9, el brillante Galaxy S7 Edge e incluso el atribulado, pero hermoso, Note 7, es fácil determinar que al iPhone le urge un cambio de diseño.

Ante la urgencia y las plegarias, Apple demostrará que sí escucha con el iPhone de 2017 que nos traerá un nuevo diseño, aunque no será uno totalmente desconocido.

¿Recuerdas el iPhone 4 y iPhone 4S de 2010 y 2011, respectivamente? Bueno, pues todo parece indicar que el iPhone 8 usará un diseño similar construido casi en su totalidad a base de vidrio reforzado, con un marco metálico en su contorno, que ayudará a fortalecer la durabilidad del vidrio e impulsar las señales inalámbricas.

La idea de retomar un diseño tan emblemático me parece una buena idea, y en lo personal, me parece que aquel diseño del iPhone 4 ha sido el mejor en estos nueve años de existencia, así que verlo de vuelta no hará otra cosa que agradar a mis pupilas.

Sin biseles, por favor

Foto de Aloysius Low/CNET

Ya estamos en 2017 y seguimos batallando con estos biseles grandes, gruesos e inservibles.

Dell ya quitó los biseles en algunas de sus computadoras; Sharp hizo lo propio en su prototipo de teléfono Aquos y Xiaomi es la primera fabricante de teléfonos en deshacer casi el 100 por ciento de los biseles en su Mi Mix.

Y ya va siendo el turno de Apple para hacer lo mismo.

Para los amantes de los gadgets sin biseles, parece que el 2017 nos traerá buenas noticias, pues Apple quitaría los biseles en su iPhone para hacer una de dos cosas:

1. Colocar una pantalla de 5.8 pulgadas en un teléfono que tendrá la misma dimensión que el actual iPhone 7 Plus (de 5.5 pulgadas), para tener más pantalla sin tener que aumentar el tamaño del teléfono per se.

2. Mantener el tamaño de 5.5 pulgadas en pantalla, pero quitando los biseles. Esto haría que el teléfono tenga el mismo tamaño de pantalla pero reduciendo su tamaño general.

(Puse de ejemplo sólo el modelo Plus del iPhone, pero los rumores dicen que una vez que Apple sepa qué hacer, aplicará alguna de las dos opciones para ambos teléfonos)

Agregando mi granito de arena, creo que es mejor la segunda idea, pues definitivamente es mejor traer un teléfono que no ocupe tanto espacio en el bolsillo y que sea más manejable en una mano.

Una pantalla OLED -- y curva

Foto de Martin Hajek

Basta de pantallas LCD; el futuro y la industria dice que queremos OLED. Si Apple escucha y, como ya va siendo costumbre, se acopla (pero no revoluciona) al mercado, el iPhone 8 usará una pantalla OLED que sería fabricada por una de sus viejas aliadas, Samsung, Sharp o Japan Display -- o una combinación de ese trío.

Los reportes sugieren que a pesar de los contratiempos en encontrar un fabricante fiable, Apple tiene en mente colocar una pantalla OLED en su iPhone 8.

Las discrepancia entre un reporte y otro es que el panel OLED no estaría presente en los dos modelos del iPhone 8, sino sólo en el modelo Plus de 5.5 pulgadas (o 5.8 pulgadas, en dado caso). Esto tiene sentido debido a que Apple dota a su tabléfono de una característica singular que el modelo de 4.7 pulgadas no tiene: así ha sido con el estabilizador de imagen y con la doble cámara, además de la diferencia en capacidad de batería.

Un panel OLED no sólo servirá para que Apple adopte la tecnología más utilizada en teléfonos inteligentes, sino para aprovechar las bondades de estos paneles orgánicos. Las pantallas OLED son conocidas por ser delgadas, de bajo consumo y que ofrecen una mejor calidad de imagen.

¿Más pixeles y más fidelidad en colores? Por mí, perfecto.

Otros rumores, esporádicos y poco creíbles, ponen en la mesa la posibilidad de que el iPhone 8 tenga una pantalla OLED, pero que también sería curva en sus costados, justo como el Galaxy S7 Edge o el desaparecido Galaxy Note 7. En este caso, la curvatura no me emociona tanto, pues en el Galaxy S7 Edge no ha demostrado ser de mucha utilidad.

¿Se ve bien y le da un atractivo estético? Sí, pero si Apple hará lo mismo que Samsung y cobrará más sólo porque el costado es curvo. En lo personal, prefiero que el costado se mantenga recto.

Adiós al botón Home (Inicio)

Foto de Scott Stein/CNET

Decir adiós a los biseles hará que Apple decida prescindir también del botón Home, o botón de Inicio, el botón circular que se encuentra en la parte inferior frontal del teléfono.

Jubilar al botón Home es sacrificar a uno de los aspectos icónicos del teléfono desde su creación en 2007. El botón no sólo es parte emblemática del teléfono, sino que también sirve para activar el multitasking, salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio, y muy importante, para desbloquear el teléfono o autorizar compras con Touch ID, el lector biométrico integrado en el redondo botón.

Prescindir del botón hará que Apple se truene los dedos pensando en dónde y cómo migrar las funciones del botón, a otra parte en el teléfono. Según algunos rumores, al menos las capacidades de Touch ID se irán a la pantalla, en donde Apple haría que los usuarios al colocar el dedo sobre la pantalla se pueda desbloquear (o autorizar compras) como si se hiciera sobre el botón.

Los detalles relacionados a la desaparición del botón Home aún son bastante vagos, pero debido a que los rumores apuntan a que Samsung hará lo mismo con su Galaxy S8 hace que le dé fuerza a los mismos cambios para el iPhone 8.

Mejoras en iOS

Una renovación completa no podía llegar sin mejoras en el software, algo que también le urge al sistema operativo de Apple.

El buen diseño es cuestión de percepción, pero podemos decir que en sencillez, iOS se lleva de calle a Android. Sin embargo, en funciones el sistema operativo de Google tiene la amplia ventaja.

Hasta ahora, los rumores relacionados al iPhone 8 hablan sólo acerca del hardware, pero nada relacionado al sistema operativo y los cambios que tendrá. Sin embargo (y debido a que ya ha sucedido en el pasado), es buen momento para que Apple tome algunas ideas de cómo funcionan las cosas en Android.

Smart Lock

Una de las ventajas de mi trabajo es que me toca interactuar y probar casi todo dispositivo tecnológico que sale al mercado. Gracias a esto, puedo conocer las ventajas que ofrece Android a diferencia de iOS (y en muchos casos, viceversa).

Una de las cosas que me gustan -- o quizá podría decir me fascina-- es Smart Lock, la habilidad en Android de que el teléfono esté desbloqueado por determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando el teléfono reconoce que estás en casa, no te pedirá introducir la contraseña o colocar el dedo en la pantalla.

Cuando vas en el auto y conectas el teléfono por Bluetooth, el teléfono también se mantendrá desbloqueado siempre y cuando mantenga esa conexión con el auto. Lo mismo sucede cuando la conexión entre un reloj inteligente y el teléfono está activa.

Esta función de Smart Lock es una de mis aspectos favoritos en Android, y me encantaría ver algo así integrado en iOS. Si no han probado esta función, no se imaginan lo útil que es en Android.

Tomar prestadas funciones del iPad

Foto de CNET

A pesar de que el iPad y iPhone comparten el sistema operativo y la mayoría de funciones, la tableta de Apple tiene algunas funciones que son exclusivas de las pantallas de 7.9, 9.7 y 10.9 pulgadas pero que bien podrían llegar al iPhone.

Las dos funciones que veo que deberían llegar al iPhone 8 son dos: Picture in Picture y Split Screen, dos características de iOS en el iPad que seguramente les resultan conocidas.

Picture in Picture permite mover un video en reproducción a cualquier parte de la pantalla y hacer otra tarea. Por ejemplo, se puede poner una película en ventana minimizada y seguir viendo tuits en Twitter, leyendo noticias o haciendo cualquier otra cosa.

Quizá Picture in Picture sólo sería una buena idea en el iPhone 8 Plus de 5.5 pulgadas, aprovechando su pantalla más grande. Sin embargo, tampoco estaría mal que Picture in Picture diera el salto al iPhone de 4.7 pulgadas.

Por último, la cereza del pastel: Split Screen. No hay mucho que explicar aquí. Split Screen es una forma rimbombante de decir que se puede ejecutar dos aplicaciones a la vez en pantalla dividida. Actualmente sólo disponible en el iPad, urge que Split Screen llegue al iPhone.

Lanzamiento del iPhone 8

Al igual que en novedades del software, la posible fecha de lanzamiento del iPhone 8 es uno de los secretos mejor guardados, o que al menos no se ha filtrado aún. Lo más seguro es que el iPhone 8 aparezca en septiembre, mes elegido por Apple durante los últimos años para desvelar cada nueva generación de su iPhone.

Sin embargo, Apple podría seguir al pie de la letra el lanzamiento del primer teléfono. El teléfono se anunció en enero de 2007, pero salió a la venta en junio del mismo año.

¿Será que Apple sorprende y hace lo mismo?

