El iPhone 7S de 5 pulgadas a lanzarse en 2017 tendrá una doble cámara, pero la orientación de los lentes será vertical, según un reporte del sitio japonés Macotakara.

De confirmarse esta versión, se trataría de la primera ocasión que Apple coloca una doble cámara en un teléfono con dimensiones inferiores a las 5.5 pulgadas. Otro aspecto novedoso de la información sería la orientación de la doble cámara, que sería vertical (un lente abajo del otro), en lugar de horizontal (un lente a un lado del otro), como lo han mostrado hasta ahora otros modelos de iPhone.

Macotakara no dice si el diseño de doble cámara vertical llegará también al iPhone 7S de 4.7 pulgadas y al iPhone 7S Plus de 5.5 pulgadas.

No es la primera vez que se reporta un iPhone de 5 pulgadas para 2017. El medio asiático The Nikkei dijo que este modelo de 5 pulgadas será una extensión al portafolio de teléfonos de la manzana, y no un nuevo modelo que sustituya a otro.

Algunos reportes sugieren que Apple introducirá un iPhone de 5.8 pulgadas, además de este iPhone de 5 pulgadas. Lo más seguro es que este iPhone de 5 pulgadas sea de la línea iPhone 7S, en lugar del iPhone 8, que es el se espera tenga grandes novedades.

Aún no se conoce a ciencia cierta, pero el iPhone 8 estará destinado a las personas que quieran el teléfono de Apple con los cambios más radicales. Se rumora que el teléfono tendrá una pantalla OLED, cuerpo fabricado casi en su totalidad de vidrio, biseles reducidos a la mínima expresión y carga inalámbrica. Además, en esta versión del iPhone desaparecería el botón físico de inicio.

Apple no ha confirmado nada al respecto.