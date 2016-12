Apple reducirá producción del iPhone 7 por ventas lentas: reporte

La emoción por el iPhone 7 ya se esfumó...

Apple reducirá la producción del iPhone 7 en hasta un 10 por ciento durante el primer trimestre de 2017, de acuerdo con The Nikkei, que cita a fuentes en la cadena de producción.

The Nikkei identifica a las ventas del iPhone 7 como más bajas que lo esperado e incluso las llama "lentas" o "morosas". Apple no dio cifras de venta de sus nuevos teléfonos, la primera ocasión que hace esto en los casi diez años que lleva vendiendo teléfonos.

Reuters, en un reporte que cita a The Nikkei, dice que en el mismo periodo de 2016, Apple redujo la producción en un 30 por ciento por acumular inventario del ese entonces nuevo iPhone 6S y iPhone 6S Plus. Según Apple, el 6S vendió 10 millones de unidades en el primer fin de semana.

The Nikkei reporta una venta saludable en el caso del iPhone 7 Plus, pues su cámara doble ha atraído la atención de los consumidores. Sin embargo, las fabricantes de la cámara dual no han podido seguir el paso de la demanda.

CNET en Español contactó a Apple. Actualizaremos este artículo en caso de obtener respuesta.

Ahora que la época decembrina agoniza, parece que Apple pondrá el freno a la producción, pues la última oportunidad de vender este dispositivo a gran volumen ya se esfumó. Tal y como los análisis lo previeron, el iPhone 7 y iPhone 7 Plus fueron un éxito de ventas durante Navidad, superando las ventas del Galaxy S7.

Además de que el momento de ventas monumentales ya pasó, Apple bajaría la producción del iPhone 7 para dar paso al iPhone 7S y iPhone 8, los modelos que la fabricante lanzará en 2017. Ambos teléfonos se pronostican con grandes ventas récord, dignas de los años dorados de Apple, y la compañía necesita a sus proveedores concentrados en estos modelos.