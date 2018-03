Sarah Tew/CNET

Las ventas del celular iPhone 7 arrancaron el viernes 16 de septiembre en todo el mundo y en todas las tiendas Apple y aquellas afiliadas a Apple, comenzando en Australia hasta llegar al continente norteamericano.

Aquí en Estados Unidos, el celular iPhone 7 y su hermano mayor el iPhone 7 Plus, al igual que el reloj inteligente Apple Watch Series 2, ya se pueden encontrar no sólo en Apple, sino también en las tiendas de las cinco telefónicas más grandes: Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint y U.S. Cellular.

A pesar de las largas colas, que Apple ha intentado apaciguar con las ventas por adelantado, se espera que muchos fanboys y fangirls de la fabricante se pasen horas en fila para comprarse algún nuevo gadget de la gigante de Cupertino.

Sin embargo, aquellas personas que deseaban comprarse el iPhone 7 Plus o el iPhone 7 en negro brillante, tendrán que esperar más tiempo, porque las unidades ya fabricadas se agotaron durante la preventa, anunció Apple este pasado miércoles.

Pero no se desesperen. De todos modos, seguro Apple sacará muchos más al mercado. Un reporte de DigiTimes indica que unas 100 millones de unidades del teléfonos iPhone 7 y iPhone 7 Plus saldrán a la venta este año, una cifra que es 15 millones más de lo que predicen los analistas.

Lo que sí se sabe, es que los pedidos por adelantado fueron todo un éxito en T-Mobile y Sprint, ya que ambas compartieron que vendieron cuatro veces más del iPhone 7 el primer fin de semana de preventas que el iPhone 6.

Pero si aún estás indeciso sobre si debes -- o no -- comprarte el iPhone 7 o esperar al nuevo Samsung Galaxy Note 7 sin fallos (el que tiene una batería nueva), o bien comprarte el 7 Plus o cualquier otro celular del momento, deberías enterarte de los que piensan nuestros expertos en celulares de CNET, especialmente nuestro editor Juan Garzón, quien te puede ayudar a tomar una mejor decisión.

Aquí algunas sugerencias: