César Salza / CNET

El iPhone 7 está por cumplir un año, pero ahora todas las miradas están en el iPhone 8 del décimo aniversario, al que vamos a conocer muy pronto. Así que mientras eso sucede, me gustaría contarles aquí cómo ha sido mi experiencia utilizando este teléfono durante los últimos 12 meses en los cuales también probé varios teléfonos Android que me permitieron apreciar lo bueno -- y lo malo -- del teléfono de Apple.

Justo cuando preparaba este artículo, supimos que el iPhone 7 fue el teléfono con la cuota de mercado más grande durante el mes de julio, seguido del iPhone 7 Plus. El Galaxy S8 está en la quinta posición y Huawei, que ha arrebatado el segundo lugar en ventas a Apple en todo el mundo -- según el estudio -- no tiene ningún equipo en el top 10. Es decir, que a pesar de estar cerca de cumplir un año, este -- mi teléfono -- sigue siendo un teléfono popular que tiene mucho que aportar.

Diseño: El iPhone 7 se sigue viendo moderno

El diseño del iPhone 7 me desilusionó mucho, en parte porque guardaba demasiadas similitudes con los iPhone 6 y 6S, cambiando mínimamente algunos detalles. Sin embargo, un año después, vemos cómo muchos teléfonos de 2017 han seguido su estilo. El Huawei P10 es uno de ellos, aunque quiero confesar algo: El Oppo R11, el tercer teléfono más vendido en julio según el informe citado antes es, básicamente, una copia del iPhone 7 Plus.

Con su pantalla de 4.7 pulgadas, el iPhone 7 sigue siendo un teléfono de dimensiones compactas y cómodo cuando lo tienes en la mano, algo que sus rivales no han podido imitar en el último año, excepto Sony, con su pequeño modelo compacto, que se renovó recientemente con el Xperia XZ1 Compact. Por ejemplo, el Galaxy S8 es un teléfono hermoso, pero que cuando lo manejas con una sola mano no es muy cómodo que digamos; y ni hablar de su hermano mayor el S8 Plus o el nuevo Note 8 que miden 6.2 y 6.3 pulgadas respectivamente.

César Salza / CNET

Facilidad de uso: iOS vs. Android

iOS 10 y Android 7.1 Nougat han sido los sistemas operativos de mayor adopción en el último año. El sistema operativo de Apple sigue siendo muy cerrado. Su tecnología NFC, por ejemplo, es limitada, y enviar archivos mediante Bluetooth con terceros que no sean del ecosistema de la empresa es una tarea más que complicada.

iOS en particular tiene un diseño bonito que ha mejorado en los últimos años y, en mi opinión, es más intuitivo y fácil de usar desde que tienes el iPhone en la mano, porque aporta procesos claros y sencillos, aunque en ocasiones limitados.

El problema con Android son sus múltiples interfaces, aunque al mismo tiempo éstas te permiten varios niveles de personalización que iOS no ofrece, así que podríamos decir en este aspecto que todo es cuestión de costumbre. Una de mis interfaces favoritas es EMUI de Huawei, aunque recuerdo que un día, mi colega Juan Garzón me dijo algo en lo que tenía razón: "Te gusta porque es muy parecida a iOS". La sencillez es probablemente uno de los puntos fuertes de iOS 10 en el iPhone 7, aunque también tiene puntos negativos.

Mientras que la gestión de notificaciones mejoró notablemente con un nuevo centro que las integra, uno de los puntos débiles de Apple es la gestión de archivos y la multitarea.

Es posible que muchos detalles mejoren en iOS 11, aunque Android 8.0 Oreo también viene con las pilas cargadas.

Un teléfono Android con interfaz pura compite con mayor facilidad con iOS, debido a que básicamente mantiene el diseño con el que Google cree que todos sus usuarios estarán contentos. Esta es probablemente una de las mejores experiencias Android que he tenido, en particular con un Moto G5, cuyo funcionamiento es bueno por la integración que Motorola logró hacer del sistema operativo en un diseño atractivo.

Si algo no me ha gustado durante este año en el que he usado el iPhone 7 es que Apple no ha sido capaz de mejorar la precisión de sus Mapas, o en particular que Fotos no brinde tantas opciones modernas como Google Fotos, que permite compartir archivos, cargas gratuitas y álbumes en la nube fáciles de acceder y conectados al resto de tus aplicaciones Google.

El ecosistema: Un punto fuerte, o una desgracia

Si eres de esos que compró un iPhone 7 por estar a la moda y no tienes ningún otro dispositivo Apple, seguro has tenido más de un problema, sobre todo para enviar archivos mediante Bluetooth a tu computadora, organizar tu galería de fotos o tu agenda.

Todos tienen solución, pero lo cierto es que entrar en un ecosistema cerrado como Apple coarta un poco tu libertad. Sin embargo, si tienes una Mac, un iPad, un Apple TV y unos AirPods, es probable que seas muy feliz, porque si algo ha hecho bien el equipo de Cupertino es permitir que sus dispositivos se comuniquen entre sí de manera muy fluida.

Por ejemplo, puedes estar escuchando música en tu iPhone con los AirPods, sentarte en la computadora y conectarlos a ésta sin mayores inconvenientes o bien puedes copiar una URL en tu iPhone y darle "pegar" en tu computadora e incluso escribir en el app Notas desde el teléfono y seguirlo haciendo en tu portátil.

Si sólo tienes un iPhone, te darás cuenta de que hasta conectar iTunes a un PC puede ser un dolor de cabeza.

César Salza / CNET

¿Y qué pasa con las cámaras?

He probado teléfonos como el Galaxy S8, el LG G6 o el Huawei P10, y de todos ellos he amado la cámara. La del iPhone 7, con 12 megapixeles y f/1.8 de apertura, no está mal y de hecho es similar a la de los teléfonos más modernos, pero tanto el software como las opciones de esos celulares Android permiten que al final del día logres fotos más vistosas, nítidas y elegantes para compartir con tus amigos en redes sociales.

En ocasiones, el debate alrededor del teléfono de Apple se centra en que deja todo el arte en tus manos... a diferencia de las modificaciones de software que Samsung, LG o Huawei pueden hacer a sus teléfonos y cámaras para que las fotos siempre luzcan mejor. Sin embargo, cabe aclarar que el público promedio no está familiarizado con estos temas tan técnicos y se fija más en los resultados.

La cámara frontal del iPhone 7 es de 7 megapixeles, hace buenas fotos y tiene flash en pantalla, sin mayores datos que aportar. Si amas las selfies súper vitaminadas con efecto belleza, el iPhone 7 lamentablemente no te las va a proporcionar. Vas a tener que buscar un espacio con buena luz y estar guap@ antes de hacer la captura -- demasiado trabajo para unos cuantos Me Gusta.

Procesamiento e impresiones finales

Si en un detalle nunca he tenido problemas con el iPhone 7 es en la velocidad de procesamiento. Este es un dispositivo que te permite ejecutar procesos sin mayores inconvenientes, aunque el sistema operativo tampoco le presiona demasiado: no puedes tener multiventana ni tampoco multitarea, así que en este punto poco podemos compararlo con un Galaxy S8, por ejemplo, debido a que funcionan de manera diferente.

Algo que no podemos dejar de mencionar es la batería del iPhone 7. En este punto y aunque todo depende del tipo de usuario que seas, lo cierto es que la batería de 1,960mAh integrada en el equipo en ningún caso es suficiente. Yo, por ejemplo, jamás llegué al final del día sin conectarlo al cargador, y algo que puede acortar aún más la energía del equipo es conectarlo al Apple Watch o a los Airpods mediante Bluetooth. En este apartado Apple tiene mucho que mejorar, ya sea colocando una mejor batería o integrando nuevas opciones de ahorro de energía en iOS 11 que cierren procesos en segundo plano que no necesitas, por ejemplo.

César Salza / CNET

Hay un detalle digno de mencionar: ¿cómo me he sentido sin el puerto tradicional para audífonos? Pues en realidad, ni lo he notado. Siendo sinceros, odio los cables, por lo cual he utilizado durante mucho tiempo unos auriculares Bluetooth de Samsung, así que eso no ha afectado en mi día a día en lo más mínimo.

Puedo decir que, tras un año de uso, mi iPhone 7 se ha portado bien. En ocasiones he sentido envidia de las cámaras con fotos muy bien logradas de teléfonos como el Galaxy S8 o el Huawei P10 y después de probar el LG G6, por ejemplo, me sentí raro y anticuado, debido a que teléfonos como este han implantado una nueva moda móvil: los dispositivos ahora casi no tienen biseles y son todo pantalla. Sin embargo, tengamos en mente que este es un teléfono que se lanzó en 2016, y que esa evolución que estamos pidiendo a Apple previsiblemente la veremos en el iPhone 8 del décimo aniversario.

¿Qué pedimos a Apple para el iPhone 8? Sigue leyendo, que te lo contamos.

Ah... y One More Thing: todas las fotos que ves en este artículo han sido hechas con un Samsung Galaxy Note 8. ¿Qué te parecen? Déjanos tus comentarios.