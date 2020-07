¿Tu iPhone 6 o 7 está más lento? Apple podría pagarte US$25

Andrew Hoyle/CNET

Si todavía tienes el iPhone SE original o un iPhone 6, iPhone 6S, un iPhone 7 o uno de los modelos Plus ––y vives en Estados Unidos–– podrías ser elegible para recibir US$25 de Apple.

En 2017, Apple admitió que su software iOS reduce la velocidad de operación de los modelos anteriores de iPhones para contrarrestar los problemas encontrados en baterías de iones de litio viejas. "El año pasado lanzamos una función para el iPhone 6, iPhone 6S y iPhone SE para suavizar los picos instantáneos solo cuando se necesite y prevenir que el dispositivo se apague inesperadamente en esas condiciones", dijo Apple en un comunicado enviado a CNET en 2017.

Como respuesta, Apple se disculpó y lanzó un par de actualizaciones para que los usuarios pudieran monitorizar mejor el estado de la batería y también disminuyó los precios de los reemplazos de baterías. Sin embargo, en marzo la compañía con sede en Cupertino, California acordó pagar hasta US$500 millones para resolver una demanda colectiva presentada en su contra.

Por esta razón es que ahora los usuarios podrán presentar sus reclamos vía un sitio Web creado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito del Norte de California. De acuerdo con el sitio, los usuarios podrán solicitar la compensación si son dueños de un "iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y/o de un dispositivo SE que ejecuta iOS 10.2.1 o posterior o si son propietarios de un iPhone 7 o iPhone 7 Plus que ejecutó iOS 11.2 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017.

Las personas deberán presentar sus reclamos antes del 6 de octubre de 2020.