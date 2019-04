El iPhone 5G podría retrasarse más allá de 2020: reporte

Angela Lang/CNET

A pesar de que todos los rumores apuntaban a un iPhone 5G para 2020, la cosa podría retrasarse bastante más.

Apple quería usar los procesadores 4G LTE de Qualcomm en sus nuevos iPhone, pero el fabricante de chips no llegó a negociaciones con la compañía de Cupertino, que dejó en mano de Intel la producción de estos componentes.

Pero Intel se está demorando en sus plazos más de lo esperado. En febrero Intel dijo que no tendrá sus módems 5G listos para integrarlos en los iPhone hasta 2020, pero un reporte de Fast Company señala que Intel podría interrumpir los planes de Apple para el lanzamiento del iPhone con conectividad 5G ese año.

Citando a una fuente relacionada con Apple e Intel, Fast Company asegura que Intel no ha cumplido con los plazos de desarrollo del módem 5G y no estarían listos en 2020.

Este retraso ha hecho que la compañía de Cupertino pierda la confianza en el fabricante de chips, lo que podría haber llevado a Apple a buscar otros proveedores.

Según Fast Company, Apple ha estado en conversaciones con Samsung y MediaTek para buscar una nueva vía de suministro de módems 5G a corto plazo, aunque ninguno de los dos han confirmado a Apple que pudieran cumplir con la producción para 2020.

No está claro si esto significa definitivamente que no habrá un iPhone 5G en 2020. CNET en Español ha enviado una solicitud de comentarios a Apple aunque la compañía no suele responder ante este tipo de rumores.

