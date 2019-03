El iPhone de 2019 con tres cámaras se deja ver en filtración reciente

El iPhone que Apple lanzará en 2019 se ha dejado ver en supuestas imágenes filtradas desde la cadena de producción.

El reconocido filtrador @OnLeaks ha publicado una imagen en la que se ve un teléfono con el logo de Apple, además de un nuevo arreglo de cámara trasera. La imagen coincide con anteriores reportes que sugieren tres cámaras en la espada del informalmente conocido como iPhone 11.

El reporte reafirma la creencia de que al menos un iPhone de los que Apple lanzará este año tendrá una cámara trasera de tres lentes. Las filtraciones, aunque en la mayoría se mencionan tres cámaras, no se especifica la orientación de las cámaras. En la filtración de @OnLeaks, las cámaras están ubicadas en forma de triángulo.

Múltiples reportes mencionan que Apple pasará a usar tres cámaras en sus celulares insignia, de las dos cámaras que utiliza en el iPhone XS. Se desconoce para qué se usaría un tercer lente; el sistema actual sirve para tomar mejores fotos de objetos lejanos y para capturar el modo desenfoque.

Apple no ha anunciado nada sobre sus planes alrededor del iPhone. La compañía solo ha lanzado al mercado dos nuevos iPad, nuevos AirPods y una actualización interna para el iMac. La compañía también ya anunció el evento WWDC para junio.

