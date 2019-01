Agrandar Imagen Ben Geskin

En este 2019, Apple tiene una difícil tarea: vender el iPhone. Los consumidores cada vez pasan más tiempo con su celular antes de cambiarlo y los precios de los nuevos modelos por encima de los US$1,000 tampoco ayudan a convencerlos de comprar uno reciente.

La compañía de Cupertino intentará este año, por medio de algunas novedades, hacer que los consumidores vuelvan a querer, con deseo, comprar sus nuevos iPhone. Este intento estará liderado por al menos dos versiones del iPhone 11 (o iPhone XI), nombre con el que se le conoce informalmente a los sucesores del iPhone XS y iPhone XS Max.

Los iPhone 11, posiblemente uno de 5.8 pulgadas y otro de 6.5 pulgadas, mantendrán un diseño muy similar al que comenzamos a ver con el iPhone X en 2017, pero con algunas variantes. También, veremos mejoras en rendimiento, aumento de velocidad de procesador y quizá más memoria RAM, nuevos protocolos de conectividad y más cambios.

Mira a detalle, aquí abajo, todo lo que sabemos sobre el iPhone 11; y recuerda visitar esta página periódicamente ya que la actualizamos para agregar la información más reciente sobre los nuevos teléfonos de Apple.

iPhone 11: Fecha de lanzamiento y precio

La información de lanzamiento es de lo último que se revela a través de reportes y rumores, pero Apple lleva varios años lanzando nuevos iPhone de gama alta en el otoño, específicamente en septiembre — y no hay razones para creer que este año la planeación se moverá de temporada.

El iPhone 11 y iPhone 11 Max, si se terminan llamando de esa forma, se presentarían en septiembre y posiblemente con precios que inicien en US$999 y US$1,100 al igual que los modelos actuales. Es poco probable que Apple baje sus precios a pesar de estar vendiendo menos teléfonos de lo previsto, así que no esperes por el milagro de un iPhone a precio inferior de lo que cuestan actualmente.

Si algo sucede respecto a los precios, quizá no sería para mejor. Al ser teléfonos fabricados en China, Apple podría enfrentar un impuesto en la exportación de los celulares desde China, y la compañía aumentaría el precio de los celulares para compensar el pago de este impuesto, según The Wall Street Journal. Este aumento de precio dependería de si Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decide imponer el supuesto impuesto a teléfonos y otros dispositivos desde China.

Tres cámaras —y con 3D

Con los iPhone 11, Apple se unirá a la tendencia de colocar más cámaras en la espalda de los celulares, y aunque la compañía no perderá sus cabales con el número de lentes, pasará a usar tres cámaras en la espalda de al menos de uno de estos nuevos modelos, supuestamente para el iPhone 11 Max.

Si se confirma el trío de cámaras sólo para un modelo, Apple volverá a la estrategia de promocionar a su teléfono más grande —y caro— como el de mejor sistema de cámaras en su portafolio.

Durante el surgimiento de la doble cámara, Apple optó por colocar una cámara para su teléfono de menor tamaño y dos cámaras para el de mayor tamaño, esto hizo que los consumidores que querían mejor cámara se decantaran por el modelo Plus. Pero con los XS, Apple no los diferencia ni un pelo en el sistema de cámaras.

Para impulsar las ventas del modelo de mayor tamaño (que representa más ingresos para la firma), Apple colocaría este sistema de tres cámaras, según múltiples reportes. El sistema de tres cámaras sería similar al Huawei Mate 20 Pro, incluso en el diseño y ubicación de las cámaras, al menos así aparece en conceptos publicados en Internet (mira un ejemplo en la imagen insertada arriba). Los rumores aún no arrojan claridad sobre el funcionamiento de estas tres cámaras.

Bloomberg, desde 2017, asegura que este sistema de cámaras en el iPhone 11 permitirá hacer un análisis tridimensional similar al que ya ejecuta la cámara frontal del iPhone X, XS y XR. El análisis 3D habilitaría el escaneo tridimensional del lugar donde se encuentra el dispositivo, permitiendo mejores funciones de realidad aumentada o el uso de otras aplicaciones.

Diseño: Acero, vidrio y con un notch más pequeño

El 2019 podría ser un año para cambiar el diseño en el iPhone drásticamente, pero es poco probable que suceda. En su lugar, se esperan cambios ligeros, sobre todo en el tamaño de la ceja, lengüeta, notch o como sea que te guste decirle a la controversial pestaña en la parte alta de la pantalla del iPhone y de otros teléfonos.

Según rumores, la tecnología ha mejorado de 2017 a la fecha hasta el punto en que los sensores que se ubican en la ceja del iPhone ocupan menos espacio, y ahora Apple tiene la posibilidad de disminuir el tamaño de la ceja en estos nuevos celulares. Un notch más pequeño permitiría que este marco negro sea menos visible.

El resto del cuerpo del celular seguiría siendo de vidrio al frente y atrás, y con un marco de acero reforzado. Algunos conceptos idean un iPhone 11 con acabado similar al iPad Pro (2018) de costados cuadrados, pero es poco probable. Durante los siguientes meses se irá dando más datos y se clarificará si hay —o no— nuevo diseño en el iPhone 11. Eso sí, los rumores dicen que el cuerpo tendrá la certificación IP68 de resistencia al agua, misma del iPhone XS.

Especificaciones mejoradas y nuevos componentes

El iPhone 11 también contará con mejoras debajo del chasis: entre 3GB y 4GB de memoria RAM; un procesador (quizá nombrado A13) más rápido, ágil y con mejores funciones de inteligencia artificial y seguridad; compatible con conectividad Wi-Fi 6 y la adición del puerto USB tipo C.

Los rumores no mencionan nada (aún) sobre el nuevo procesador y la cantidad de RAM, pero adelantan que Apple colocará el puerto USB tipo C como ya lo hizo con el iPad Pro de 11 pulgadas y 12.9 pulgadas. El iPhone es el único producto relevante de la compañía que aún no agrega este periférico que supone una mejora tanto en velocidad de carga como en facilidad de transferencia de información.

Los rumores también mencionan la compatibilidad con Wi-Fi 6 (también conocida como 802.11ax). y aunque no se elabora en detalles es obvio que el iPhone 11, de equipar esta tecnología, tendría todas las mejoras que ofrece el nuevo estándar de conectividad inalámbrica.

La pantalla es otro aspecto que tendría mejoras. El confiable medio asiático ET News afirma que Samsung producirá una pantalla con tecnología Y-Octa que consiste en la pantalla OLED y la membrana táctil en el mismo panel, eliminando la necesidad de usar un panel para la pantalla y otro panel para las funciones táctiles, permitiendo que el dispositivo sea más delgado. Apple usaría este nuevo panel.

