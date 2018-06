iPhone 2018: El modelo de 6.1 pulgadas sería como el iPhone X

El iPhone de 6.1 pulgadas que Apple lanzará en el otoño de este año y junto a otros dos modelos se llamará iPhone 2018, de acuerdo con @OnLeaks, una confiable cuenta en Twitter que el viernes publicó renders de dispositivos por anunciar basándose en información provista de sus propias fuentes.

OnLeaks asegura que sus fuentes le dieron la información suficiente para realizar estas imágenes a computadora. El bloguero también afirma que este modelo será el más asequible de los tres teléfonos que Apple anunciará en septiembre.

Las imágenes revelan varios detalles y confirman la mayor cantidad de reportes sobre este teléfono de 6.1 pulgadas. El diseño será muy similar al del iPhone 8 con una espalda de vidrio y costados de metal (posiblemente aluminio y no de acero), una sola cámara en la espalda trasera y una pantalla de 6.1 pulgadas.

Los renders no ofrecen información específica sobre la pantalla, así que por ahora se desconoce si será OLED o efectivamente, como dicen todos los rumores, será LCD. Apple colocaría una pantalla del tipo LCD y no OLED para evitar subir el precio al teléfono y poder ofrecerlo a un bajo costo a diferencia de lo que costaría el iPhone X y el iPhone X Plus.

Esos son todos los detalles que ofrece OnLeaks… por ahora. El bloguero es conocido por filtrar bastante información de los dispositivos y nuevos renders conforme se acerca la fecha de su lanzamiento. Con septiembre a cuatro meses de distancia, el bloguero aún tiene tiempo para conseguir información sobre el resto de celulares de Apple para este año, incluyendo la gran estrella, el iPhone X Plus.

Apple no da comentarios sobre rumores y filtraciones y ahorita la compañía está concentrada en el lunes 4 de junio que arranca WWDC, su evento anual para desarrolladores y al que CNET en Español ya fue invitado para conocer el futuro de iOS, macOS, watchOS y tVOS.