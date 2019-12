Así sería el iPhone 12, según estos videos concepto

Alexander Bazilewskiy / Behance.net / Concepts iPhone

Como cada año esperamos que en septiembre Apple lance de nuevo un celular estrella. En esta oportunidad los rumores aseguran que el iPhone 12 o iPhone de 2020 incorporaría un diseño similar al del iPhone 4 y, por ende, al del iPhone 5 y iPhone SE.

Sin embargo, no importa lo que digan los rumores, filtraciones y patentes más sólidas, como es costumbre, hay una legión de creativos que se han puesto manos a la obra para simplemente dejarnos ver cómo se imagen debería el iPhone del futuro.

A continuación te presentamos los conceptos de iPhone 12 o iPhone 2020 que nos dibujan al próximo celular de Apple.

iPhone 12: ¿Por fin sin ceja?

Comencemos con este concepto de iPhone 12 en particular, del canal Path of Design, que nos presenta algunas novedades que sin dudas queremos ver en este celular de Apple: una pantalla frontal sin ceja, menos biseles, carga reversible y puerto USB tipo C.

El celular mantiene la idea de que el iPhone de 2020 tendrá un modelo lateral como el iPhone 4, aunque no nos explica cómo será el registro facial: ¿estarán las cámaras debajo de la pantalla? El video también nos deja ver el mismo diseño de cámara, aunque con cuatro sensores, y una parte trasera con patrones en la carcasa, así como cinco colores, que incluyen el blanco y el rojo como novedad, y que no existen de momento con los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max.

iPhone de 2020: ¿Siete cámaras?

Este es definitivamente un loco diseño de iPhone 12 o iPhone de 2020. El canal de YouTube Concepts iPhone nos muestra un diseño que mantiene la ceja frontal, un lateral más delgado, aunque no como el del iPhone 4, y una parte trasera totalmente plana, sin cámaras palpables pero... ¿cómo es esto posible?

Pues bien, este diseño incorpora las cámaras dentro del celular, y para hacer exactos hay siete y están detrás de una pantalla OLED. Ese panel cubre completamente la parte trasera y para más sorpresa, el concepto incorpora una pantalla real, que nos permitiría ver contenido y hacernos selfies.

Claro este concepto también dice que ya no habría más agujeros y que la carga sería inalámbrica, y no aclara cómo sería el reconocimiento facial, porque si todas las cámaras están del lado trasero, entonces... ¿tendríamos que desbloquear el celular mediante la pantalla pequeña?

iPhone 12 con edición especial logo arcoíris

Este concepto de Ajentech Network nos muestra un celular de Apple con un botón para silenciar el celular ligeramente diferente, cuatro cámaras traseras centradas, carga inalámbrica reversible, puerto USB Tipo C, y una pantalla de 200Hz que no tiene ceja, aunque no entendemos muy bien dónde estaría la cámara frontal... ¿será debajo de la pantalla?

Por otro lado incluye un único botón del lado derecho en el que estarían las opciones de subir y bajar volumen y también de apagar y bloquear. Los colores serían más llamativos y vibrantes y además el lateral los mostraría mucho mejor que ahora.

No podía faltar el detalle de soñar con 5,000mAh de batería y además un diseño en color blanco con el logotipo de Apple arcoíris.

Concepto de iPhone con panel táctil lateral

Y si alguno de estos conceptos es futurista es el de Techinzo Concept, que hace una introducción de un iPhone 12 con 5G, pero que además tiene un diseño totalmente trascendental y diferente. Por un lado las cámaras cambiar del cuadro actual a una barra horizontal con cuatro sensores.

La parte trasera en este caso no es mate sino brillante, el panel no tiene biseles y se extiende hasta los laterales, en donde podremos tener un menú de opciones, algo similar a lo que puedes hacer con el Galaxy Note 10 o el Galaxy S10 Plus en su lado curvo.

Concepto de iPhone con cámara frontal oculta

Y este concepto de iPhone 12 elimina por fin la ceja para darnos una pantalla con pocos biseles y una cámara frontal que se oculta en la delgada línea negra superior que sirve de borde. Eso sí, este iPhone incluye un sensor de huella en pantalla, y mantiene la cámara con tres sensores.

Una de las novedades es que incorpora un puerto USB tipo C, y aunque asegura que Apple lanzaría una versión con AirPods regulares incluidos que harían juego con el color del celular.

iPhone 2020 con carcasa de metal

Las partes traseras de aluminio han sido evadidas por os fabricantes porque no permiten la carga inalámbrica, sin embargo Concept Creator ha diseñado un concepto de iPhone 12 que incorpora bordes metálicos diferentes a los actuales, y una parte trasera que es idéntica a la actual, aunque con un cambio: una nueva placa que hace ver al celular como si fuese de metal.

La parte frontal del celular mantiene la ceja del mismo tamaño y el diseño cambia ligeramente los botones.

Concepto de iPhone modular

¿Se imaginan que Apple fuese capaz de hacer un iPhone 12 modular? Pues bien, el diseñador Hasan Kaymak ha publicado en YouTube un iPhone 12 Pro Max, que de buenas a primeras no parece tener muchos cambios. El lo imagina con colores más vivos, un nuevo sensor para la cámara que sería de tiempo de vuelo y poco más.

Pero lo realmente trascendental es que este diseñador cree que Apple podría hacer el celular modular, lo que permitiría que lo pudieras modificar con un nuevo chip y también con una nueva GPU, y los viejos podrías reciclarlos.

El iPhone 12 con diseño de iPhone 4

PhoneArena

Y por último tenemos el diseño del iPhone 12 con retazos del iPhone 4 reconstruido por PhoneAreana y que nos deja claro que las patentes podrían darnos un celular como este, ligeramente diferente, aunque sin esperar grandes cambios.

El diseño nos muestra una ceja más pequeña, pero no está claro si habría puerto USB Tipo C, como muchos rumores aseguran.

¿Cuál es tu modelo de prototipo de iPhone 12 favorito?