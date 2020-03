El iPhone 12 tendrá ToF en la cámara trasera: reporte

Agrandar Imagen Alexander Bazilewskiy / Behance.net / ConceptsiPhone

Apple colocará la tecnología ToF (Time of Flight o Tiempo de vuelo, en español) en el iPhone 12, un teléfono que lanzará este año, de acuerdo con un reporte de Fast Company.

La tecnología permitirá que las funciones de realidad aumentada sean mucho mejores, al igual que las fotos que pueda tomar este celular, dice Fast Company.

Lumentum, la empresa californiana que produce el sistema 3D para Face ID, será la encargada de producir el sensor para la cámara trasera, dice el reporte. La empresa no dio comentarios a Fast Company y dijo que no revela detalles sobre productos no anunciados.

La tecnología de ToF no es algo nuevo. Distintas fabricantes ya usan esta tecnología en sus teléfonos para ayudar a sus cámaras en la toma de fotografías de profundidad.

Se ha rumorado desde hace tiempo que Apple colocaría la tecnología ToF en el iPhone, pero hasta ahora no lo ha hecho. Fast Company dice que el iPhone 12 prototipo que está en pruebas tiene la tecnología, pero Apple podría quitarla antes de lanzar el teléfono al mercado.

Apple no da comentarios sobre reportes.

El iPhone 12 es un teléfono que se espera salga en el otoño de este año, si es que el coronavirus no se sigue propagando y afectando a todas las industrias. El teléfono contaría con un nuevo diseño, mejores cámaras, más procesamiento y duración de batería, y conectividad 5G.