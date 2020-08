El iPhone 12 vencerá al Note 20 si tiene estas cosas

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Galaxy Note 20 ya es oficial y está listo para aguantar la embestida de la llegada del iPhone 12 más adelante este año. Si el nuevo teléfono de Apple cumple, creo que Samsung podría estar en problemas.

El iPhone 12 aún no se ha anunciado y tampoco se conocen muchos aspectos de forma oficial, pero basándonos en los rumores y filtraciones, esto es lo que espero que tenga el nuevo teléfono de Apple para superar a las nuevas joyas de Samsung anunciadas este miércoles 5 de agosto.

Mejores materiales

El Galaxy Note 20 viene en dos presentaciones, pero el más básico está hecho de plástico. El plástico en un teléfono gama alta es una mala noticia y más si tomas en cuenta su precio. Por ello, creo que Apple, manteniéndose en teléfonos de acero y vidrio, podría demostrar que sus celulares están mejor construidos.

Más opciones con precios accesibles

Samsung solo tiene dos modelos del Note 20. Pero, según algunos reportes, el iPhone 12 llegará en hasta cuatro modelos. El teléfono básico del Note 20 cuesta US$999, mientras que se rumora que el iPhone 12 de entrada costaría alrededor de US$699. A partir de ahí, los precios irán subiendo pero con mejores especificaciones — y todos, posiblemente, hechos de mejores materiales que el plástico.

Una cámara con mejor zoom y más opciones

El iPhone ya ofrece una excelente cámara con buenos tonos y desempeño sobresaliente, pero el zoom se está quedando atrás en comparación con la de rivales. Por ello, el iPhone 12 es una buena opción para que el zoom de ese teléfono mejore considerablemente. Asimismo, me gustaría ver más opciones para tomar fotografía, como un apartado profesional para controlar el ISO, la velocidad de obturación, entre otros rubros.

A mi gusto, el iPhone ya toma mejores imágenes que muchos de sus rivales, incluyendo los S20 de Samsung. Si agrega un mejor zoom y más controles nativos, el iPhone 12 podría seguir siendo un estandarte en fotografía móvil.

Face ID en una ceja más pequeña

Me gusta el reconocimiento facial del iPhone y me sorprende que sigue siendo uno de los pocos teléfonos en ofrecer esta seguridad que es considerada más segura que la de una huella dactilar. Y si bien nadie puede negar que el notch no es muy querido, tiene razón de ser. Me gustaría que el iPhone 12 siga con Face ID pero que su ceja sea más pequeña, pues en tres años la tecnología seguramente ya se optimizó para ser más pequeña.

Me gustaría ver otras mejoras como una batería más grande, más RAM y mejoras que son lógicas de esperar. ¿A ti qué te gustaría ver en el iPhone 12 para que sea mejor que el Galaxy Note 20? Cuéntanos en los comentarios.