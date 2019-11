PhoneArena

Después del fervor de los AirPods Pro, los rumores vuelven a centrarse en el iPhone 12 o iPhone de 2020, y en esta ocasión fotografías muy reales basadas en patentes y filtraciones nos dibujan cómo sería el futuro celular de Apple.

Chismes de la Manzana es un programa semanal, que puedes ver en nuestro sitio Web de video y en nuestro canal de YouTube.

Si estás interesado en los cambios más trascendentales que traería el iPhone 12, presta atención, porque el sitio PhoneArena ha desarrollado una serie de conceptos basándose en patentes y rumores para presentarnos una idea de cómo sería el celular de Apple de 2020.

Como puedes ver en el video de Chismes de la Manzana –donde te mostramos todas las imágenes–, las fotos nos muestran cómo el iPhone 12 tendría los bordes rectos, similar a los del iPhone 4; cuatro cámaras y una ceja aún más pequeña. Algo que no enseña el sitio Web, es si finalmente dejaremos de ver el puerto Lightning en la parte inferior o no, algo que muchos rumores dan por cierto, pero que seguramente no sabremos a ciencia cierta hasta el lanzamiento del teléfono.

La clave de este diseño, es que perdería los laterales semi curvos y los suplantaría por unos más gruesos. Algo que ya ha hecho Apple con los iPad Pro y también con los MacBook Pro.

En otras noticias, Apple obtuvo una patente que indica que la empresa podría estar trabajando en un dispositivo que permitiría escuchar audio en tus oídos de forma normal, pero cuando te los quitas, reproducirían audio al nivel de una bocina.

Esta semana también supimos que Apple podría haber cerrado una alianza con Valve, la empresa dueña de STEAM, la plataforma de videojuegos y creadora de gafas de realidad virtual. Esto nos hace pensar que la compañía se acerca al lanzamiento de sus gafas de realidad aumentada, y que este será su socio clave para generar contenidos.

Y por último, no podemos dejar de comentar que Apple podría estar a punto de lanzar la súpercomputadora Mac Pro, que cuesta US$5,999, ya que la hemos visto ser registrada en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos.