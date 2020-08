iPhone 12: Apple habría confirmado su fecha de lanzamiento

Agrandar Imagen Svetapple

¿Apple acaba de revelar la fecha del evento del iPhone 12?

Apple publicó por error el recordatorio de una transmisión por streaming que se llevará a cabo el 10 de septiembre, de acuerdo con usuarios que detectaron el error. En el recordatorio se menciona un evento para ese día, aunque no se revelan los pormenores. Apple normalmente anuncia sus nuevos iPhone en la primera o segunda semana de septiembre, por lo que el desliz en YouTube generó especulación.

Apple no tardó en eliminar la publicación que al momento de redacción ya no está disponible en YouTube. Apple no respondió a la solicitud de comentarios de CNET.

El evento del iPhone 11 fue el 10 de septiembre del año pasado, por lo que es posible que el gigante de Cupertino use el mismo día para anunciar el iPhone 12. Sin embargo, la compañía dijo que sus nuevos celulares se retrasarían varias semanas, supuestamente a causa del coronavirus que golpeó el desarrollo de los nuevos celulares y la cadena de producción en Asia.

Se rumora que el iPhone 12 llegará en cuatro versiones, dos modelos regulares y dos modelos con la nomenclatura "pro", por el enfoque en mejores cámaras y pantallas mejoradas. Los precios comenzarían en US$650 para el modelo de entrada y el diseño sería influenciado por los iPhone 4 y el iPad Pro, que tiene un cuerpo más lineal y rectangular.

Reproduciendo: Mira esto: Los iPhone 12 llegarían en estas fechas

Con la colaboración de Ian Sherr.