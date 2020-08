El iPhone 12, como se le conoce al próximo teléfono de Apple para este 2020, se lanzará en otoño y Apple quizá ya habría confirmado la fecha de lanzamiento con una de las más recientes filtraciones.

Los detalles sobre diseño, novedades, cambios respecto al iPhone 11 Pro, y lo que podemos esperar en cuanto a hardware, ya se están filtrando desde diversas fuentes.

Así, se espera que el iPhone de 2020 tenga, entre otros cambios, la primera renovación de diseño en un teléfono Apple desde 2017, cuando salió el iPhone X. En el interior habrá cambios, con la posible compatibilidad con redes 5G, el nuevo procesador A14 y iOS 14. Por fuera, se espera que el iPhone ofrezca nuevos materiales y nuevas dimensiones de pantalla.

La mayor duda: La fecha de lanzamiento

La expectativa era que el iPhone 12 fuera anunciado en algún momento de otoño, muy probablemente en septiembre. Sin embargo, ante el brote del coronavirus que ha afectado a todo el mundo, el lanzamiento y disponibilidad del celular se retrasaría uno o varios meses, según reportes.

El evento de lanzamiento, entonces, podría ser entre septiembre y noviembre, con una disponibilidad para mediados o fines de noviembre e incluso, en el peor de los casos, pasando a una disponibilidad en diciembre. Es posible, también, que el evento no se celebre en su formato físico tradicional, con los medios visitando el Apple Park en Cupertino, sino que sea una transmisión por Internet, una medida que otras fabricantes han utilizado ante la prohibición de reuniones en varias partes del mundo.

Apple ya celebró un evento en lo que va de 2020 y en medio de la pandemia de coronavirus. La empresa de Cupertino sorprendió a todos con un evento muy entretenido para el anuncio de iOS 14 y demás sistemas operativos en el evento para desarrolladores WWDC 2020 de junio.

Apple dijo a fines de julio que el lanzamiento de sus nuevos teléfonos se retrasará "varias semanas", pero sin revelar las razones detrás del cambio de fecha. Sin embargo, es probable que el coronavirus sea la razón.

Apple no dio detalles de la fecha de lanzamiento, pero ahora que sabemos que sí habrá retraso, es lógico pensar que no conoceremos los teléfonos antes de octubre. Además, los rumores apuntan a una disponibilidad en dos fases, primero llegando los iPhone 12 de 6.1 pulgadas (uno normal y el otro, un Pro), y más adelante el modelo de 5.4 pulgadas y el modelo de 6.7 pulgadas.

Un desliz de Apple cometido en agosto habría confirmado la fecha de lanzamiento. En YouTube, la empresa publicó un recordatorio que apunta al 10 de septiembre como un posible streaming en vivo. Ante la pandemia de coronavirus, Apple solo ha hecho anuncios virtuales, así que la transmisión del lanzamiento del iPhone 12 suena lógica a suceder vía Internet.

Si ya no puedes esperar por el iPhone 12, al menos habrá nuevos productos antes de los teléfonos, pues según un conocido filtrador el Apple Watch Series 6 y nuevos iPad serán presentados antes que la nueva familia de teléfonos.

iPhone 2020: Diseño y tamaño

Tomando en cuenta que Apple no hará grandes cambios al diseño del iPhone 11 en este año, es fácil pensar que los cambios llegarán en 2020 y los rumores secundan esa idea.

El iPhone de 2020 no solo cambiaría en su diseño, sino que también sería modificado en tamaño. El atinado analista Ming-Chi Kuo asegura que el iPhone 11 Pro sería sustituido por un modelo de 5.4 pulgadas, mientras que el iPhone 11 Pro Max pasaría a ser sustituido por un modelo de 6.7 pulgadas. Otros rumores apuntan a un tercer modelo —que podría ser sucesor del iPhone 11— con pantalla de 6.06 pulgadas.

En abril, el canal de YouTube EverythingApplePro publicó un video que mostró por primera vez imágenes del supuesto diseño del iPhone 12 Pro Max, la versión con las mejores especificaciones y que sería el sucesor del iPhone 11 Pro Max. El presentador de ese canal confirmó la medida de 6.7 pulgadas de la nueva pantalla, una reducción a la ceja de TrueDepth y pautas de diseño tomadas del iPhone 4, iPhone 5 y iPad Pro de 2018 y 2020.

No se ha filtrado mucha información o conceptos del iPhone 12 y iPhone 12 Pro, pero es probable que sean muy similares al Max.

Cuatro versiones del iPhone 12

Conforme se acerca la fecha de lanzamiento, surgen nuevos detalles específicos sobre el teléfono… o más bien, los teléfonos. Según el filtrador y especialista tecnológico Jon Prosser, Apple prepara cuatro modelos del iPhone 12, dos para sustituir al iPhone 11 y dos modelos más para reemplazar a los iPhone 11 Pro.

iPhone 12: características filtradas

Según múltiples rumores y filtraciones, el iPhone 12 se dividirá en dos modelos, uno de 5.4 pulgadas y otro de 6.1 pulgadas.

El iPhone 12, que será el modelo pequeño, se rumora que tendrá pantalla OLED que Apple revelará como Super Retina Display. Este teléfono contará con 4GB de RAM, almacenamiento de 128 o 256GB, un cuerpo de aluminio, procesador A14, chip con soporte 5G y una cámara trasera de doble lente.

Este teléfono se convertirá en el iPhone gama alta de 2020 de entrada, por su precio de US$649 por el modelo de 128GB y 256GB por US$749, según las filtraciones. El iPhone 12, además, contaría con una batería de 2,227mAh.

iPhone 12 Max: características filtradas

El iPhone 12 Max será el hermano mayor del iPhone 12. El Max tendrá pantalla también OLED, también Super Retina Display, pero ahora de 6.1 pulgadas — el mismo tamaño que la pantalla del actual iPhone 11. Este modelo, que no es Pro, tendría batería ligeramente más grande que el iPhone 12 quedándose con 2,775mAh.

Según Prosser, el iPhone 12 Max contará con 4GB de RAM, las mismas capacidades de almacenamiento del iPhone 12 y el cuerpo también de aluminio, procesador A14, soporte de 5G y cámara trasera de doble lente. Sus precios irán de US$749 a US$849.



iPhone 12 Pro: características filtradas

En un peldaño más arriba, se encontrarán los modelos Pro. Comenzando por el más pequeño, Apple lanzará un modelo de 6.1 pulgadas con pantalla OLED que Apple nombrará Super Retina XDR. Si estas tres siglas te suenan familiares es porque son las mismas que Apple usa para su monitor de computadora.

La pantalla, dice Prosser, contará con ProMotion, una característica que habilitará una mayor velocidad en el refresco de pantalla. El especialista no especifica sí la velocidad de actualización será de 90Hz o 120Hz. Este modelo, el Pro más accesible, tendría una batería de 2,815mAh.

Apple colocará 6GB de RAM en este teléfono, opción de almacenamiento de 128GB, 256GB y 512GB, con precios de US$999, US$1,099 y US$1,299, respectivamente. Prosser dice que el cuerpo será de acero, tendrá el procesador A14, conectividad 5G, cámara de triple lente y el sensor LiDAR del iPad Pro.

iPhone 12 Pro Max: características filtradas

Por último, el teléfono más grande de toda la familia, el modelo de 6.7 pulgadas.

El iPhone 12 Pro Max contará con especificaciones similares a las del iPhone 12 Pro. La misma cantidad de RAM, las mismas cantidades de almacenamiento, mismo cuerpo de acero, conectividad 5G, procesador A14 y cámara triple con sensor LiDAR. Este modelo, siendo el más grande, tendría una batería de 3,687mAh.

La diferencia radicará en el precio. El modelo más barato —de 128GB— costará US$1,099; la versión de 256GB subirá a US$1,199 y la versión con 512GB pasará a costar US$1,399. Apple no usará todavía almacenamiento de 1TB, a pesar de que sus rivales ya lo están comenzando a ofrecer.

Los reportes no se ponen de acuerdo con un aspecto en el iPhone 12 y especialmente en el iPhone 12 Pro Max: la pantalla. Según algunos medios, al menos el iPhone 12 Pro Max sí tendrá pantalla de 120Hz; aunque por otro lado se rumora que Apple está teniendo problemas con los controladores y por ello el iPhone 12 Pro se tendría que conformar con pantalla de 60Hz.

¿El primer iPhone sin accesorios?

A partir de mediados de 2020 comenzó a cobrar fuerza un rumor: el iPhone 12, en ninguna de sus presentaciones, tendrá cargador ni audífonos en la caja.

Según los mismos rumores, esto será porque Apple sabe que sus consumidores ya tienen estos accesorios en casa y los quitará de la misma para hacer cajas más pequeñas, que ayuden al ambiente y al mismo tiempo la empresa pueda distribuir más teléfonos en menos cargamentos.

El analista Ming-Chi Kuo asegura que Apple no pondrá estos accesorios porque colocar antenas y la compatibilidad 5G aumenta el precio de producción. Eliminando el cargador y audífonos ayudaría a Apple a balancear los costos y así evitar subir el precio del teléfono al consumidor.

iPhone 2020: 5G, 5G y más 5G

Las fabricantes como Samsung o Huawei se están adelantando y están lanzando teléfonos con conectividad 5G. Para Apple, eso es poco o nada interesante y no tiene prisa. El iPhone 11 de 2019 no tendrá 5G y es que Apple prefiere que la tecnología se asiente y madure antes de lanzar un teléfono con una red que está poco disponible en el mundo. Por ello, la firma lanzaría el primer iPhone con 5G hasta 2020, de acuerdo con múltiples reportes.

iPhone 2020 con 'notch' de gota

Otro de los grandes cambios es que la lengüeta, ceja o notch podría pasar a casi eliminarse, considerando el gran tamaño que tiene el iPhone desde el iPhone X y que esta presente en los iPhone 11. Los rumores apuntan a que la ceja en el iPhone de 2020 sería del mismo diseño que la de sus predecesores, pero más pequeño.

Un notch más pequeño sería sinónimo de que Apple habría podido colocar todos los componentes de TrueDepth en un solo lente que ocuparía menos espacio del bisel, permitiendo que la lengüeta sea lo más pequeña posible. Sin embargo, para los que odian la ceja, tendrán que aceptar que todavía estaría aquí por un buen rato.

iPhone 12 con pantalla al estilo del iPad Pro —o no

El tamaño no será lo único modificado en la pantalla del iPhone 2020. Según reportes, Apple tomará la tecnología ProMotion del iPad Pro —que actualiza a mayor velocidad la pantalla para mostrar contenido en mejor calidad— y la llevará al iPhone. La velocidad de actualización en el iPad Pro es de 120Hz.

Para mala suerte de Apple, su iPhone no sería el primer teléfono con una actualización rápida de cuadros. Un par de teléfonos para gaming ya ofrecen esto y el Pixel 4 haría algo similar, un teléfono que posiblemente se anuncie en octubre de este año.

Sin embargo, los reportes no se ponen de acuerdo y algunos más recientes sugieren que Apple no usará esta tecnología para ninguno de sus iPhone de 2020. Se desconocen las razones para que Apple no coloque esta característica altamente demandada y muy presente en teléfonos de sus rivales.



iPhone 2020: Todos los rumores

Las capturas, compartidas por un conocido filtrador, confirmarían que el nuevo celular de Apple contará con una pantalla de 120Hz y sensor LiDAR.

El especialista Ross Young dice que el iPhone 12 Pro se perdería de la tasa de actualización de 120Hz por un problema en los controladores.

Tan solo los componentes 5G para el iPhone 12 costarán entre US$75 y US$125, dice el analista Ming-Chi Kuo.

Apple publicó por error un recordatorio en YouTube para un lanzamiento el 10 de septiembre, aunque la empresa no ha confirmado nada al respecto.

El sitio Svetapple creó conceptos del iPhone 12 de 5.4 pulgadas que se parece al iPhone 11, pero ahora con un diseño modificado basándose en los rumores.

Apple ofrecerá diferentes suscripciones para personas que solo quieran Apple Music y Apple TV Plus, o que también deseen tener almacenamiento en iCloud, dice Bloomberg.

Apple lanzaría por primera vez un Apple Watch en una fecha distinta a la de los iPhone, según un atinado filtrador.

El próximo teléfono insignia de Apple está planeado para lanzarse en otoño.

Los iPhone 12, que serán los modelos sin la nomenclatura 'Pro', llegarán primero, a pesar de recientes problemas en su producción, dice Ming-Chi Kuo.

Los modelos de 6.1 pulgadas llegarían primero, mientras que los modelos de 5.4 pulgadas y 6.7 pulgadas llegarían después, dice DigiTimes.

La gigante de tecnología dice que sí lanzará el nuevo dispositivo, solo que un poco más tarde en el año.

La empresa fabricará 20 millones de paneles OLED para el iPhone 12 de 6.1 pulgadas, dice The Nikkei.

Imágenes supuestamente reales de la pantalla del celular indican que no habría muchos cambios de diseño respecto al iPhone 11.

La capacidad del modelo de 6.1 pulgadas sería de 2,815mAh, ligeramente mayor a la filtrada hace unas semanas que sugería 2,775mAh.

Se filtraron imágenes del cable Lightning a USB-C en dos tonos, aunque posiblemente el color negro sea para una Mac y no para el iPhone 12.

Apple trabajará con dos nuevos proveedores para los componentes de las cámaras de los futuros iPhone, según Ming-Chi Kuo.

Los nuevos iPhone 12 Pro tendrían 6GB de RAM, pero los modelos iPhone 12 se conformarían con 4GB, según un filtrador.

Según una filtración desde Asia, el nuevo cable sería trenzado, eliminando el formato liso de cables anteriores.

Un concepto muestra lo delgado que sería esta parte que da espacio a los accesorios que incluirá el iPhone 12: solo cable y manuales.

La compañía le pregunta a sus usuarios sobre el uso que le dan al cargador, un accesorio que Apple podría no incluir en la caja del iPhone 12.

El analista Ross Young dice, con base en sus fuentes, que no tiene evidencia que respalde la creencia de ver una pantalla ProMotion en el iPhone 12.

Sin cargador de pared y sin audífonos de cable, la caja podría reducirse en tamaño y ser "exquisita", dice un conocido filtrador.

La cámara del iPhone 12 Pro también grabaría 4K en 120fps, según código encontrado en iOS 14.

La cadena de producción superó los contratiempos causados por el coronavirus y todo está listo para que el iPhone 12 llegue en tiempo y forma, según analistas.

El atinado filtrador Jon Prosser afirma que Samsung se mantiene como fabricante del panel para el iPhone 12

Jon Prosser dice que el iPhone 12 ofrecerá 128GB en su versión base, abandonando los 64GB que ofrece la serie iPhone 11.

El celular también contará con mejoras en Face ID, en su cámara y vendrá en un nuevo color, según un video publicado en YouTube.

El bloguero Jon Prosser dijo en Twitter que los cuatro iPhone 12 contarán con pantalla OLED y con tamaño de pantalla desde las 5.4 pulgadas.

Apple retrasará un mes la producción del iPhone 12 y su lanzamiento también se pasaría a un mes después, dice el 'Wall Street Journal'.

El medio asiático Economic Daily News reporta que al menos uno de los cuatro iPhone 12 tendrá un lector de huellas ultrasónico.

El teléfono tendrá la mejor compatibilidad 5G con los modelos que se venderán en Estados Unidos, de acuerdo con la firma de inversión Wedbush.

La empresa quiere prepararse y tener inventario listo para la demanda anticipada de su próximo teléfono, dice The Nikkei.

El tamaño de la ceja del iPhone 12 será más pequeño gracias a que Apple colocaría el altavoz en el bisel superior.

Analistas en la entidad financiera pronostican también una caída del 36 por ciento en los iPhone distribuidos durante el segundo trimestre del año.

Max Weinbach obtuvo detalles sobre el teléfono de 6.7 pulgadas que reemplazará al iPhone 11 Pro Max y lo muestra en todo su esplendor.

Bloomberg revela detalles sobre un diseño que nos recuerda al iPad Pro y al iPhone 5. Apple también prepara una HomePod pequeña.

El analista Jeff Pu, citado por MacRumors, sugiere el inminente lanzamiento del iPhone 9 tan pronto como la próxima semana.

El iPhone insignia de 2020 podría tener escáner LiDAR para la realidad aumentada y Tim Cook habla más de los esfuerzos de Apple para ayudar a combatir el coronavirus.

Una cuenta en Twitter publicó una serie de imágenes en las que se revela un notch más pequeño y la pantalla de inicio en iOS 14 con Widgets.

Según una imagen conceptual, el celular será el primero en integrar esta característica que ayudaría a mejorar la experiencia de la realidad aumentada.

La fabricante dice que lo peor de la cuarentena por el COVID-19 ya pasó y que ahora se concentra en comenzar la producción en junio, según Bloomberg.

Analistas y especialistas no se ponen de acuerdo: El iPhone 12 se podría lanzar en septiembre u octubre; o en el peor de los casos, retrasarse a 2021.

El atinado analista dice que este celular tendrá una nueva estabilización de imagen que se aplicaría al sensor y no individualmente a cada lente.

El plan de Apple sigue en pie y espera que la fabricación del iPhone 12 no se verá afectada por el nuevo coronavirus, dice Bloomberg.

Fast Company asegura que la función Time of Flight, o Tiempo de vuelo, ayudará a mejorar las funciones de realidad aumentada y fotos en general.

El retraso podría ser de entre uno o varios meses, de acuerdo con analistas citados por Bloomberg. El teléfono se esperaba anunciado para septiembre.

El módulo de antena 5G de Qualcomm no cabe en el delgado diseño del iPhone de 2020 y Apple tendría que usar una antena propia o engordar su teléfono, dice Fast Company.

El retraso se debe a que Apple ha limitado los viajes de empleados a China, afectando pruebas del iPhone 12, dice DigiTimes.

El primer iPhone 5G llegará en septiembre con tecnología 'sub-6GHz' y un modelo más capaz se lanzaría en diciembre o enero de 2021, según analistas.

El confiable sitio Let's Go Digital creó un concepto de un iPhone sin notch basándose en una patente obtenida por Apple.

Según el atinado Ming-Chi Kuo, Apple lanzará un iPhone de 4.7 pulgadas con pantalla LCD y una cámara en la espalda. Los modelos OLED serán de 6.1, 5.4 y 6.7 pulgadas.

Dos iPhone se lanzarán en la primera mitad del año, y los otros dos en el otoño, aseguran analistas de JPMorgan.

Los teléfonos, también conocidos como iPhone de 2020, tendrán pantallas OLED más delgadas, dice ET News.

Según analistas de Barclays, los iPhone 12 Pro tendrán 6GB de RAM. Además, Apple ya trabaja en el iPhone SE 2 y su producción comenzaría en febrero.

La pantalla del teléfono se actualizaría a una velocidad de entre 60 y 120Hz como los iPad Pro desde 2017.

El reconocido analista Ming-Chi Kuo dice que el marco del iPhone de 2020 será metálico y similar al que usó el iPhone 4 para potenciar la conexión inalámbrica.

El lector de huellas funcionaría en gran parte de la pantalla y no solo en una pequeña sección, según la agencia de noticias Bloomberg.

Apple estaría por hacer una alianza con la fabricante china BOE, aminorando así su dependencia de Samsung, dice The Nikkei.

El primer módem de Apple 5G será fabricado por Qualcomm y llegará en el iPhone de 2020, según reportó Reuters.

Según el confiable analista Ming-Chi Kuo, tres de los iPhone que se esperan para 2020 serán compatibles con la nueva generación de redes móviles.

La pantalla del iPhone del próximo año se actualizará a una velocidad de entre 60 y 120Hz, algo que ya puede hacer el iPad Pro desde 2017, según Ice Universe.

Los iPhone para dentro de dos años usarían un escáner de huella integrado en toda la pantalla, sugiere el sitio 'China Times'.

Y los primeros iPhone todo pantalla llegarían en 2021.

Entre ellos dos iPhone 5G y una opción más económica.

Apple modificará el tamaño de sus dos iPhone estelares, excepto al sucesor del iPhone XR que mantendrá las 6.1 pulgadas, dijo Ming-Chi Kuo.

Aunque este año ya tendremos un Galaxy S10 5G, Apple no ofrecerá un celular para esta nueva red celular hasta el año que viene.

Las pantallas serían OLED y de 5.4, 6.06 y 6.67 pulgadas, dice el reporte. Aumentos y reducciones de las dimensiones en el iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR.

El confiable analista dice que las gafas necesitarán del iPhone para la conectividad y el poder de procesamiento de imágenes.

Según el Wall Street Journal, el iPhone XR de 2019 será el último teléfono de Apple en utilizar una pantalla LCD.

Según Bloomberg, la demora de Apple beneficiará a sus rivales más cercanos, incluyendo Samsung, que lanzará los suyos en 2019.

Según Fast Company, Apple será una de las últimas en sumarse al despliegue.

Un analista citado por CNBC dice que el teléfono se podrá usar como una tableta cuando se encuentra desdoblado. Apple ya estaría en tratos con proveedores en Asia.