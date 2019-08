Los iPhone 11 no tendrán estas mejoras del Galaxy Note 10 Plus

Foto filtrada @VenyaGeskin1 / CNET

El nuevo Galaxy Note 10 Plus es uno de los más fuertes rivales para los iPhone de 2019, que de momento llamaremos iPhone 11 –a falta de confirmar este nombre. Apple ha mantenido un desarrollo ligeramente lineal de sus dispositivos en los últimos años, y si le hacemos caso a los rumores, los celulares que saldrán este año no parece vayan a superar a la nueva estrella de Samsung en varios apartados.

Se espera que Apple lance el iPhone 11 o de 2019 en septiembre, y los rumores indican que llegarán al menos tres modelos. Nosotros vamos a analizar las filtraciones relativas al modelo superior, al iPhone 11 Max, que podría compararse mejor con el Galaxy Note 10 Plus.

Diseño

iPhone 11 Max: No esperamos grandes novedades en el diseño de los nuevos iPhone. La verdad es que según los rumores los iPhone de 2019 tendrán pocos cambios estéticos. Esperamos la misma fibra de vidrio, tal vez nuevos colores, pocos biseles, la ceja seguirá en la misma posición... aunque la cámara probablemente cambiará, tendrá forma cuadrada y serán tres sensores traseros. Se espera que la pantalla sea OLED de 6.5 pulgadas.

Galaxy Note 10 Plus: El nuevo celular de Samsung tiene un diseño más alargado, su pantalla es de 6.8 pulgadas, no tiene casi biseles, la cámara frontal es un pequeño orificio, así que no hay ceja. En la parte trasera las cámaras están alineadas, el celular es de fibra de vidrio, y viene en cuatro colores vibrantes con un destello particular: negro, blanco, tornasolado y azul.

Si Apple repite el diseño de los iPhone XS y XS Max en pleno 2019, es muy probable que el Galaxy Note 10 pueda ganarle fácilmente en este apartado, sobre todo gracias a ese color tornasolado capaz de reflejar la luz. Además el iPhone XS Max ya se sentía ligeramente más grande en la mano que el Note 9.

Especificaciones

iPhone 11 Max: El iPhone 11 Max puede ser aburrido por fuera según los rumores pero en su interior albergaría oro puro. Esperamos que este celular tenga un nuevo procesador A13 –siendo el A12 uno de los mejores del último año– y 4GB de RAM –y Apple ya ha demostrado que no le hace falta mucho para optimizar el funcionamiento de sus celulares. No esperamos que exista una versión 5G de este celular, porque no se espera esta tecnología en teléfono de Apple hasta 2020. Este celular no tendrá sensor de huellas

Galaxy Note 10 Plus: El celular de Samsung ha sido lanzado con el procesador Snapdragon 855 en Estados Unidos y con el Exynos 9825 en muchos otros países. Este es el mejor procesador para celulares Android en este momento, a lo que debemos sumar sus 12GB de RAM.

En este apartado ambas empresas han demostrado saber hacer un buen uso de los recursos de cada equipo, aunque lo importante no solo está en la potencia, sino en los detalles. ¿Qué puedes hacer con ese procesador tan potente? iOS 13 no nos da pistas de que el iPhone vaya a tener multitarea, algo que sí tiene Samsung en el Galaxy Note 10 Plus, a esto debemos sumar las nuevas cualidades para amantes de los videojuegos, que parecen hacer al celular de origen sudcoreano una estrella para ejecutar los recursos internos, evitar que la batería se gaste de manera rápida, y que el celular se recaliente.

Apple tiene una buena gestión de gráfico en sus teléfonos y los juegos funcionan correctamente, aunque no tiene un apartado en el que puedas dar o restar recursos a los juegos para que otros apps se ejecuten en segundo plano.

De momento desconocemos cuál será la batería del iPhone 11 Max o iPhone de 2019, pero la del iPhone XS Max era de 3,179mAh y nos duró 13 horas en nuestras pruebas de laboratorio. La del Galaxy Note 10 Plus es de 4,300mAh y además incluye carga rápida de 25 vatios y es compatible hasta 45 vatios.

No ha trascendido información de almacenamiento en el iPhone de 2019, pero el Note 10 Plus mantiene ranura de expansión microSD.

Cámaras

iPhone 11 Max: La cámara del iPhone 11 Max, iPhone XI Max o iPhone de 2019 será una de las grandes mejoras del celular de Apple. Los reportes indican que tendrá tres sensores, aunque lo más importante serán sus capacidades 3D, que además serán sazonadas con iOS 13, que incluye una nueva galería, mayores posibilidades de edición de video, entre otras mejoras. La cámara frontal sería de 12 megapixeles, y no hay muchos rumores sobre la misma. Algunos informes dicen que Apple agregaría un sensor gran angular por primera vez a uno de sus teléfonos, aunque esto aún tenemos que verlo.

Galaxy Note 10 Plus: El celular de Samsung llegó con cuatro cámaras, y sus sensores poseen novedades como apertura variable, gran angular, telefoto y tiempo de vuelo, a lo que sumamos estabilización óptica. Samsung ha agregado captura de video con fondo borroso, los videos ya no tiemblan como con el Note 9 y ahora puedes escanear objetos y personas en 3D y darles vida en videos.

Para nadie es un secreto que Apple ha estado bastante retrasada cuando se trata de las cámaras. Huawei, Samsung y hasta LG han incorporado mejoras como el modo noche, la apertura variable y una mejor captura de video, respectivamente. Apple lanzó los modos de luz para el modo retrato, pero sus cámaras no han destacado en general por nada más. ¿Nos sorprenderá en su lanzamiento otoñal?

iPhone 11 Max vs. Galaxy Note 10 Plus

En general, esperamos que el iPhone 11 Max (de ser ese su nombre) tenga un mejor procesador, grandes mejoras en las cámaras, Face ID dentro de la pantalla –algo que podría ayudar a reducir la ceja– y hasta compatibilidad con el Apple Pencil, aunque no tenemos claro cómo sería el funcionamiento del mismo con el celular, o si habría un dispositivo nuevo para este fin.

No esperamos que Apple cambie a puerto USB Tipo C, siendo el iPhone el único de los nuevos dispositivos de la empresa con puerto Lightning y algo muy rumorado es que tendrá carga reversible para poder cargar los AirPods.

El Note 10 Plus tiene muchas cualidades. El S-Pen ha mejorado y ahora puedes ejecutar acciones aéreas, puedes dibujar en los videos y tus escrituras puedes convertirlas a texto de Word. Además tiene una nueva función para para conectar inalámbricamente el celular con una computadora Windows para notificaciones y fotos, algo similar a Continuidad de Apple, lo que le hace un celular que cada vez más se enfoca en la productividad.

Precios

No se espera que el iPhone 11 Max cueste menos de US$1,100. El iPhone XS Max de 64GB cuesta actualmente US$1,099 y el de 256GB US$1,249. Si Apple quiere competir con el Galaxy Note 10 Plus, tendrá que aumentar su almacenamiento de entrada y ajustar el precio. El Celular de Samsung cuesta US$1,099 pero tiene 256GB y además una ranura microSD de expansión de almacenamiento, además de contar con otras bondades adicionales como el S-Pen.

