iPhone 11: Lo que más deseamos que tenga el próximo teléfono de Apple

El iPhone 11 no necesita un rediseño radical para tener un buen desempeño financiero, crítico o cultural, pero necesitará varias mejoras significativas para que siga siendo competitivo en una industria de teléfonos cada vez más concurrida. A pesar de que las ventas de iPhone cayeron un 12 por ciento en el último trimestre, Apple aún ganó US$26,000 millones de dólares.

Lo más probable es que haya un evento de Apple en la segunda semana de septiembre y no hace falta una bola de cristal para saber que se trata del lanzamiento del próximo iPhone. Y a medida que revisamos los rumores de último momento y reflexionamos sobre las posibilidades, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que queremos que Apple agregue al iPhone 11 para que sea más conveniente y nos brinde un mejor valor y utilidad.

Apple Pencil Mini para el iPhone

El 7 de agosto, Samsung lanzó el Galaxy Note 10 y una característica clave es su lápiz óptico, conocido como S-Pen. Hace más de una década, cuando las empresas lanzaron por primera vez teléfonos con pantalla táctil capacitiva como el iPhone, un gran punto de venta fue que no necesitabas un lápiz óptico para navegar por ellos. Aunque tengo buenos recuerdos del uso de un lápiz óptico en la pantalla táctil de mi Palm Treo 680, tan pronto como probé esa pantalla en el iPhone original, me enganché inmediatamente.

Pero ya no es 2007 y, a pesar de que a Steve Jobs no le encantaba la idea de un lápiz para el iPhone, ahora está el Apple Pencil, que ofrece una experiencia fantástica en el iPad.

Los botones simétricos deben desaparecer

El diseño del botón en el iPhone X, XS y XS Max es una carrera de obstáculos con una sola mano. Siempre que no tengas una retención sólida en el teléfono o desees cambiar el volumen, corres el riesgo de dejar caer el dispositivo. Recordando la controversia de la antena del iPhone 4, me pregunto si lo estoy sosteniendo mal. Pero no. Los botones de volumen no necesitan estar directamente en la pantalla desde el botón de encendido. En serio, tomo tantas capturas de pantalla accidentales, mi galería está llena de imágenes de mi pantalla de bloqueo. Sugiero que Apple alterne los botones para que haya espacio para poner un dedo.

O bien puede colocar todos los botones en un solo lado. Google adoptó un enfoque similar con el teléfono Pixel 3 y nunca tuve problemas con él.

Carga inversa

Ahora que Apple tiene carga inalámbrica para el iPhone y ciertos estuches de AirPods, tiene sentido que la parte posterior del iPhone 11 pueda tener una carga inalámbrica inversa para mejorar la carga de tus audífonos.

Por supuesto, si Apple agrega esta característica, la progresión natural sería preguntarse sobre el Apple Watch. Imagina lo maravilloso que sería necesitar solo un cargador mientras viajas. Este cargaría tu iPhone y simplemente colocarías tu Apple Watch en la parte posterior para cargar la batería.

Más colores y acabados

El iPhone XR, además de ser el iPhone de mejor valor, viene en 6 colores, igual que el logo original de Apple. Pero sería genial que los modelos insignia vengan ahora en más colores y acabados.

No digo que el iPhone 11 deba ofrecerse en los mismos colores llamativos que la línea iPhone XR, pero ¿qué hay de probar algo diferente al blanco y negro? Claro que hay variaciones ocasionales de los modelos Gold o Product Red, pero todavía no son suficientes.

Pero cuando veo el magnífico acabado del Huawei P30 Pro o la vibrante iridiscencia del Galaxy Note 10, me pregunto qué podría aportar Apple con el iPhone Pro. Tal vez no son colores en absoluto. Tal vez sean materiales como la cerámica, que se utilizó en una edición especial del Apple Watch hace varios años, o titanio y cerámica, como vimos en el impresionante Essential Phone.

Que se olvide del 'notch'

Entiendo, desde finales de 2017 y principios de 2018, cada nuevo teléfono parece adoptar una ceja o notch en su pantalla. La idea detrás de esto era aumentar la cantidad de pantalla y reducir los biseles. La utilidad de la muesca del iPhone y la forma en que la pantalla se envuelve son una increíble hazaña de ingeniería. Pero eso luce muy feo. Me acostumbro en el uso diario, pero todavía hay momentos en que veo un video o una foto del teléfono y me doy cuenta de lo ridícula que es esa ceja.

No creo que los iPhones mantengan el notch para siempre, pero cuando compañías como OnePlus y Samsung ofrecen mejores opciones, debe haber un futuro sin cejas para Apple en algún momento.

Más espacio en iCloud

La capacidad de almacenamiento más pequeña de la generación actual de iPhones es de 64GB. Y, sin embargo, el nivel gratuito de iCloud viene con solo 5GB, que no es suficiente para hacer una copia de seguridad de la mayoría de los iPhones. No digo que Apple deba ofrecer almacenamiento ilimitado en iCloud o incluso 64GB. Pero sí queremos lo suficiente para hacer una copia de seguridad de un iPhone completo en iCloud de forma gratuita. Otra opción sería incluir el almacenamiento de iCloud actualizado como parte de una suscripción de Apple Music o incluso las suscripciones de Apple TV Plus y Apple Arcade cuando finalmente se implementen.

USB-C en el iPhone

El iPad Pro más reciente de Apple vino con una sorpresa importante: el puerto Lightning se cambió por un USB-C. Con esta movida parecía que la compañía estaba empujando el iPad Pro al ámbito de las computadoras portátiles. Pero sería genial –y muy conveniente– si el iPhone tuviera también un puerto USB-C.

AirPods Bluetooth incluidos en la caja

Lo más sorprendente de la pérdida de la entrada para audífonos en la mayoría de los teléfonos es que Bluetooth no está listo para ser un reemplazo viable por sí solo. Apple y su chip W1 hacen que Bluetooth sea más confiable, pero los AirPods cuestan US$159 y US$199 si quieres un par con un estuche de carga inalámbrico.

Si la conectividad de audio Bluetooth es el futuro, debería haber un par de audífonos Bluetooth asequibles en cada caja del iPhone. Durante años, Apple incluyó un par de audífonos que luego vendía por separado por US$29. No estamos seguros de cuál es la versión asequible de los AirPods, pero todavía parece que necesitamos algo en la caja.