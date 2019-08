iPhone 11: ¿Cuándo anunciará Apple el nuevo teléfono de 2019?

Angela Lang/CNET

Todos los años, Apple tiene que presentar algo interesante si quiere causar emoción y anticipación entre los consumidores para que compren su nuevo iPhone. Y este año no es la excepción. En vista de la baja de 12 por ciento en las ventas de los iPhone en el tercer trimestre fiscal de la empresa, una proyección de ganancias que bajará a US$9,600 millones y más consumidores cambiando sus iPhone a teléfonos Android, la gigante de Cupertino se tiene que asegurar que sus iPhone 11, 11R y 11 Max (o como quiera que se terminen llamando) serán suficientemente atractivos para que los clientes se actualicen.

Entonces, ¿cuándo presentará Apple a los iPhone de 2019? La empresa no ha enviado invitaciones a ningún evento de presentación de iPhone todavía, pero, en base a las ocurrencias de años anteriores, predigo que Apple va a presentar los nuevos iPhone el martes 10 de septiembre. Claro, ten en cuenta que esta es una suposición educada y que no tenemos ninguna clase de confirmación de Apple de que esta fecha sea, en efecto, la correcta. Apple no ha contestado a una solicitud de comentario. Sin embargo, hay varias razones por las que la fecha que mencioné anteriormente es la más plausible.

En los últimos siete años Apple ha anunciado los iPhone ya sea en la misma semana en que cae el feriado Día del Trabajo (Labor Day) en Estados Unidos, que cae el primer lunes de septiembre, o en la semana que le sigue. En el pasado, si el feriado caía en el tercer día del mes o antes, Apple anunciaba el teléfono en la semana siguiente. Pero, cuando Labor Day caía en el quinto día del mes o más tarde, como fue el caso en 2015 y 2016, la empresa anunciaba el teléfono el miércoles siguiente.

Fecha de presentación y lanzamiento del iPhone (2012-2018) iPhone: Modelo y año Fecha de presentación Fecha de lanzamiento iPhone XS/XS Max (2018) Miércoles 12 de septiembre Viernes 21 de septiembre iPhone 8/8 Plus (2017) Martes 12 de septiembre Viernes 22 de septiembre iPhone 7/7 Plus (2016) Miércoles 7 de septiembre Viernes 16 de septiembre iPhone 6S/6S Plus (2015) Miércoles 9 de septiembre Viernes 25 de septiembre iPhone 6/6 Plus (2014) Martes 9 de septiembre Viernes 19 de septiembre iPhone 5S (2013) Martes 10 de septiembre Viernes 20 de septiembre iPhone 5 (2012) Miércoles 12 de septiembre Viernes 21 de septiembre

Este año Labor Day cae el lunes 2 de septiembre. Si seguimos el patrón, Apple anunciaría sus nuevos iPhone el martes o miércoles de la semana siguiente: o sea, el 10 u 11 de septiembre. Cualquiera de estas fechas es válida, pero debido a que el 11 septiembre es la fecha de los atentados terroristas de 2001, apuesto a que será el 10 de septiembre la fecha de presentación. También predigo que la preventa iniciará el viernes 13 de septiembre.

La fecha también cuadra con la fecha de lanzamiento en tiendas y fecha de envío, que predigo será el viernes 20 de septiembre. Los teléfonos especiales como el iPhone XR, iPhone X y iPhone SE se empezaron a enviar en sus propios tiempos. Debido a que el iPhone XR estuvo disponible en octubre, existe una posibilidad de que el iPhone 11R esté en las manos de los consumidores en octubre.

