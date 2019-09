iPadOS: 5 nuevas funciones de seguridad y privacidad para tu iPad

James Martin/CNET

Con el lanzamiento oficial de iPadOS, un sistema operativo dedicado para el iPad, Apple ha agregado no solo nuevas funciones en cuanto al desempeño de la tableta como un competidor real de las computadoras portátiles, sino que también ha aumentado la apuesta por la seguridad de los datos en un momento en que las amenazas de malware móvil están a la orden del día.

El nuevo sistema operativo, anunciado por primera vez en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de la compañía en junio, ahora está disponible como una actualización de software gratuita para el iPad Air 2, el iPad Mini, todos los iPad Pros, el iPad 2017, el iPad 2018 y el iPad Mini 4.

Tanto iPadOS como iOS 13 vienen con una serie de nuevas funciones de seguridad que ofrecen controles más detallados sobre la frecuencia con la que las aplicaciones pueden acceder a tu ubicación, incluidas las formas de evitar que las aplicaciones escanean redes Bluetooth y Wi-Fi cercanas para adivinar tu dirección y una nueva forma de compartir tus fotos y videos en línea sin compartir tus metadatos privados. Los usuarios de iPad también tienen una nueva capa de privacidad cuando inician sesión en aplicaciones de terceros.

A continuación, te mostramos las características de seguridad de iPadOS que más valen la pena.

Controles de permisos

Dile adiós al hecho de permitir que las aplicaciones espíen perpetuamente tu ubicación mirando (sigilosamente) los datos de tu GPS. Tanto con iPadOS como con iOS 13, Apple le pone un alto a los apps que solicitan permisos de espionaje perpetuo.

Ahora, cuando una aplicación solicita permiso para acceder a tu ubicación, se te ofrecerán tres opciones: Permitir acceso a la ubicación mientras usas la aplicación, permitirla una vez o no permitirla en absoluto. Si eliges Permitir una vez, Apple te consultará nuevamente la próxima vez que abras esa misma aplicación.

El menú Servicios de ubicación en la sección Privacidad de la aplicación de configuración de iPadOS también se ha convertido en un centro donde puedes ver la lista completa de todas las configuraciones de privacidad de tus aplicaciones y revocar –o modificar– los permisos para cualquiera de ellas.

Desactiva ubicación en las fotos

Una ventaja útil del nuevo conjunto de controles de geodatos se encuentra en los controles de fotos, donde ahora tienes la opción de compartir imágenes sin compartir tus datos de ubicación. Eliminar los geodatos privados de una foto mientras estás en la aplicación Fotos también significa que cada imagen ya no deja un rastro de datos cuando se abre paso a través de las redes sociales, el correo electrónico o los mensajes, y la foto aún se puede geoetiquetar de forma privada.

¿Cómo hacer esto? Es muy fácil. Selecciona la imagen que deseas compartir en la aplicación Fotos, toca Opciones en la parte superior de la pantalla y luego desactiva Ubicación en la sección etiquetada Incluir.

Chau, espiones del Bluetooth

El hecho de que hayas desactivado los permisos para que una aplicación acceda a tu ubicación a través de GPS no significa que tus datos de ubicación sean 100 por ciento seguros. Esa aplicación todavía puede comenzar a detectar señales de Bluetooth y Wi-Fi a través de un conjunto de permisos por separado. Una vez que la aplicación los encuentra, puede analizar rápidamente tu ubicación general.

Bluetooth se está convirtiendo cada vez más en una vulnerabilidad de seguridad, ya que las conexiones domésticas inteligentes superan las soluciones de seguridad. Una nueva opción en iPadOS cierra una brecha de seguridad menos conocida para la mayoría de los usuarios al permitirte controlar qué aplicaciones pueden buscar señales de Wi-Fi y Bluetooth.

Inicia sesión con Apple

La herramienta de privacidad obligatoria de iPadOS, Iniciar sesión con Apple (Sign in with Apple), ayuda mucho a Apple a mantener su reputación de privacidad de datos. La función de seguridad utiliza tu Apple ID y no tu dirección de correo electrónico o inicio de sesión en las redes sociales, para verificar tus credenciales al iniciar sesión en tus aplicaciones. Esto tiene como fin evitar que te rastreen en la Web.

¿Quieres probar una nueva aplicación o realizar un cuestionario en línea de aspecto sospechoso? Olvídate de iniciar sesión con tus credenciales de Facebook o de crear direcciones de correo electrónico falsas. Sign in with Apple creará una dirección de correo electrónico desechable para ti a través de la función Ocultar mi correo electrónico, y ahorrará a tu bandeja de entrada un ataque de spam. El iniciar sesión con Apple también significa que tu Apple ID está protegida con autenticación de dos factores, una de las mejores formas de reforzar la seguridad.

Actualizaciones para HomeKit

Ahora que la plataforma de Apple para el hogar inteligente (HomeKit) está ganando soporte para routers seguros y cámaras de seguridad encriptadas, las características de seguridad HomeKit ampliadas para iPadOS serán útiles para una gestión más estricta de la seguridad en el mundo real.

En un nivel superficial, esto significa que ahora podrás decidir si tus luces inteligentes pueden hablar con tu termostato inteligente –o no, pero en un nivel más profundo, significa que tendrás un control más granular sobre el flujo de datos a través de tu casa. ¿El sistema de seguridad de tu hogar realmente necesita hablar con tu impresora inalámbrica? ¿O prefieres acordonarlo para obtener algo de privacidad adicional ahora que los ataques de IoT están empeorando?

La joya de la corona aquí para los usuarios de equipos de videovigilancia en el hogar es que las cámaras HomeKit pronto tendrán capacidades de video encriptadas y almacenamiento en iCloud, y todo el HomeKit Secure Video que se cargue estará encriptado.