iPad Pro de 2018: 5 razones para no actualizarte

Sarah Tew/CNET

Cada vez que sale un nuevo gadget como el nuevo iPad Pro de Apple, nos resulta muy emocionante. Pero demos un paso atrás y analicemos lo que vimos más allá de las mejoras en el hardware y las increíbles demostraciones en el escenario. He aquí algunas razones por las que, quizás, deberías esperar antes de comprarte el nuevo iPad Pro.

(Hay muchas razones para actualizarte, por supuesto, pero volveremos aquí y las revisaremos una vez que tengamos la oportunidad de pasar algo de tiempo con el dispositivo. Llegará a las tiendas el 7 de noviembre.)

Es más cara

El nuevo iPad Pro tiene un precio inicial de US$799 Para la configuración base. Si deseas utilizar un iPad Pro más como una computadora portátil tradicional, vas a tener que desembolsar hasta US$199 para el nuevo Smart Keyboard Folio. (Hay un modelo más pequeño de US$179 del teclado para el iPad Pro de 11 pulgadas). Si deseas más espacio de almacenamiento que el básico de 64GB, también pagarás más.

Si maximiza todas las especificaciones del iPad Pro, estás buscando un precio de US$1,899. Con esa cantidad, puedes mejor comprarte una MacBook Air o MacBook Pro.

El tema de los accesorios

¿Te uniste al sueño de un iPad de nivel profesional en el pasado y compraste un teclado y un Apple Pencil? Te tengo malas noticias. La ubicación del conector inteligente ha cambiado, lo que significa que tendrás que reemplazar tu antiguo teclado compatible con el conector inteligente para el último teclado inteligente de Folio si deseas usarlo en el iPad Pro.

El antiguo accesorio Pencil tampoco es compatible con el nuevo iPad Pro. Según Apple, el lápiz original solo funciona con los modelos anteriores del iPad Pro. Además, el nuevo Apple Pencil magnético es compatible solo con los iPad Pro rediseñados.

Reproduciendo: Mira esto: Nuevas MacBook Air y Mac Mini: Todo lo que debes saber

Photoshop llegará hasta 2019

Durante su evento de octubre en Nueva York, Apple hizo que Adobe subiera al escenario y mostrara lo que el fabricante de software llamó "Photoshop real" en un iPad Pro nuevo. (De hecho, Adobe ya había revelado Photoshop para iPad a principios de este mes en su propio evento). Eso significa mucho control, capas y la gran cantidad de herramientas de Adobe. Eso podría ser realmente genial. Sin embargo, si eliges un iPad Pro en este momento, no obtendrás Photoshop real hasta el próximo año, aunque no sabemos cuándo exactamente. Mientras tanto, Photoshop real está disponible para Mac y PC en este momento.

¿Para qué es el USB-C?

Apple dio el salto al conector USB-C con los nuevos iPad Pro. Esto podría hacernos pensar que pronto podrás usar el puerto como lo harías en una computadora o en un teléfono Android.

Pero no te emociones demasiado. Apple mostró la capacidad de cargar otros dispositivos usando el iPad Pro con su puerto USB-C y conectándose a una cámara. Sin embargo, agregar almacenamiento externo puede no ser tan simple como conectar un disco duro. Si un desarrollador lo elige así, por ejemplo, podría crear una aplicación que pudiera acceder al almacenamiento externo, como hizo SanDisk para sus unidades iXpand. Sin embargo, cuando llegue el iPad Pro, iOS no podrá acceder directamente al almacenamiento externo usando el puerto USB-C como lo haría una computadora normal.

Lo que no tiene: entrada de audífonos, puerto Lightning

Por el motivo que sea, Apple abandonó su propio puerto Lightning de los nuevos y más potentes iPad Pro. Si has invertido en adaptadores Lightning o cables Lightning para cargar tu iPad anterior, ninguno de ellos se podrá utilizar directamente en la nueva tableta. USB-C es ahora la conexión elegida por Apple.

¿Qué pasa con la entrada para audífonos? Apple pasó mucho tiempo en la presentación del nuevo iPad Pro, tratando de desdibujar la línea entre su tableta y las PC más tradicionales. Esa parece ser una elección extraña, ya que Apple ha mantenido el conector para audífonos en su línea de computadoras portátiles Mac. Si deseas editar de manera silenciosa tus obras maestras creativas en el nuevo iPad Pro, vas a tener que comprar un dongle (necesitarás el nuevo USB-C a 3.5 mm, ya que el cable Lightning de tu iPhone a 3.5 mm no funcionará aquí). O puedes usar un par de audífonos inalámbricos con Bluetooth: Apple con mucho gusto te venderá un par a partir de US$120.

Ah, una cosa más... De acuerdo con la página de especificaciones de Apple, los nuevos iPad Pros ya no cuentan con estabilización óptica de imagen (OIS) en la cámara trasera. La versión de 10.5 pulgadas sí tiene OIS. No sé quién realmente usa su tableta como cámara, pero la estabilización de imágenes siempre es bienvenida.

MacBook Air, iPad Pro, Mac Mini: Todo lo que anunció Apple el 30 de octubre en Nueva York.