Estamos a fines de febrero y, de repente, resulta que se puede comprar un iPad al mismo precio al que pudiste compralo a finales de noviembre, durante la locura del Black Friday.

Por un tiempo limitado y hasta agotar existencias, Amazon tiene el iPad de 9.7 pulgadas (Wi-Fi, 32GB) por US$249.99. Está disponible en plata y gris espacial a ese precio; El modelo en oro rosa te costará US$279.99. El precio regular para todos: US$329.

Considero que el iPad es la mejor tableta disponible en el mercado, punto. Claro, hay opciones mucho más baratas: la Amazon Fire HD 8 está nuevamente en oferta por solo US$60, eso es menos que los US$80 que cuesta normalmente.

Pero el iPad es más grande y más rápido, con cámaras mucho mejores, más aplicaciones para elegir, una experiencia de usuario sin publicidad y otros beneficios. Y mientras esta versión del iPad se acerca casi a su cumpleaños de 12 meses (un modelo actualizado siempre podría estar en el horizonte), los rumores e informes que giran alrededor de un evento potencial de Apple a finales de marzo sugieren que no contará con ningún hardware nuevo. Además, a US$250, este iPad de 2018 no se siente tan caro. (Recuerda, no hace mucho tiempo, era imposible comprar un iPad por menos de US$500).

