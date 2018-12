El iPad mini vuelve junto a un iPad de 10 pulgadas en 2019: reporte

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Apple no ha matado al iPad mini y de hecho planea darle una merecida actualización el próximo año a la par del lanzamiento de un nuevo modelo de 10 pulgadas, al menos según un reporte del sitio China Times.

La fuente no es del todo confiable, pero sitios como MacRumors y Mac Otakara también reportaron el lanzamiento de las tabletas usando información del sitio asiático. El reporte dice que estas tabletas entrarán a producción muy pronto, si no es que ya están en las fábricas. Las tabletas se anunciarían en la primera mitad de 2019.

El iPad mini no se ha actualizado desde 2015 y Apple no tiene un modelo de 10 pulgadas exactamente (pero el actual iPad es de 9.7 pulgadas y existió un modelo de 10.5 pulgadas, ahora sustituido por el modelo de 11 pulgadas). El primer iPad mini salió en 2012 como una alternativa al iPad (que en ese entonces solo había del tamaño original de 9.7 pulgadas), pero poco a poco se vio canibalizada por el iPhone que fue aumentando de tamaño y por los iPad que iban adelgazando en grosor de biseles sin perder tamaño de pantalla y haciéndose más portátiles.

El reporte de China Times sugiere que el lanzamiento de este nuevo iPad mini ayudará a aumentar la venta de tabletas de Apple intentando seducir a los usuarios que prefieren tabletas de menor tamaño. Apple aún vende un iPad mini —por US$399, más caro que el iPad más reciente de 9.7 pulgadas— con hardware muy desactualizado.

Sin embargo, el lanzamiento de un nuevo iPad mini podría no suceder a final de cuentas. El confiable analista Ming-Chi Kuo dijo en octubre que Apple lanzaría un nuevo iPad mini durante este año, algo que no sucedió; el analista dijo que existía la posibilidad de que la tableta se dejara para un lanzamiento a principios de 2019. Contrastando con su reporte, la agencia DigiTimes dijo en agosto que Apple no tenía planes para lanzar una nueva tableta pequeña.

Con respecto al iPad de 10 pulgadas, China Times dice que este modelo sustituiría al iPad actual de 9.7 pulgadas con biseles más delgados y una actualización de sus características internas.

Apple no da comentarios sobre rumores ni próximos productos.