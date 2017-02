​El iPad del futuro es el eslabón perdido de Apple

El iPad Pro de 9.7 pulgadas fue mi producto Apple favorito del año pasado. Estuvo cerca de mí o en mi mochila constantemente. Está muy bien acabado. Es el mejor ejemplo de un producto que simplemente incorpora los extras que estás buscando, y cumple lo que promete. ¿Me da la sensación de probar algo nuevo? No. Pero es muy, muy funcional. Tal vez incluso pudiera ser, al menos en cuanto a lo que conocemos del iPad, "la versión perfeccionada".

Pero incluso así, un iPad no es una laptop. Ya sé, tal vez estés cansado ya de escuchar la misma historia, o que estés pensando que "ya es buena para lo que hace", o que te dé igual. Esa dicotomía también está reflejada en las cifras actuales de ventas de la tableta. El iPad sigue siendo la marca de tableta más vendida por mucho, pero fue uno de los puntos negros principales en el más reciente reporte de ingresos de la compañía. Las ventas de iPhones, Macs y relojes Apple Watch subieron, mientras que el iPad registró su duodécimo trimestre consecutivo año a año de caída en ventas (los iPads más recientes llegaron en marzo de 2016, pero eso es parte del problema).

Pienso que el problema es que el iPad aún no es un producto para todo el mundo. Pero realmente podría serlo.

Sarah Tew/CNET

La Mac tiene algunos problemas

La MacBook Air era la laptop perfecta. Y si Apple le hubiera simplemente agregado una pantalla con Retina a ese modelo, seguiría siendo perfecta; ése era el modelo que más gente estaba pidiendo a gritos. En su lugar, Apple bifurcó su línea, con la MacBook de 12 pulgadas por un lado y la nueva MacBook Pro por el otro. En lugar de una elección obvia para casi todo el mundo, ahora tienes opciones para usuarios específicos con las que tienes que hacer sacrificios: un ultraportátil pero con menos poder contra un modelo costoso de alta gama y lleno de funciones.

No uso una Mac porque quiera. La uso porque lo necesito. He dicho esto ya muchas veces, y lo seguiré diciendo. El iPad Pro puede sustituir maravillosamente a una laptop para muchas de mis necesidades. Le agrego un teclado y puedo escribir historias completas. Puedo rápidamente conectarme a Google Drive y trabajar en un borrador mientras consulto mi correo. Puedo ver una película en un viaje largo. Me da seguridad.

Pero no es algo por lo que pueda abandonar una MacBook por completo. He dado razones sobre lo que me gustaría ver en próximos modelos y lo que pienso que aún falta. Menciono esto de nuevo porque la Mac no es táctil y es algo que podría usar: una pantalla táctil completa, no solamente el guiño de la TouchBar en las nuevas MacBook Pro. Una pantalla táctil y una alfombrilla: la combinación de ambas ofrece flexibilidad. A la Mac también le falta mi gran colección de apps para iPad. No puedo transmitir videos tan fácilmente, o jugar los mismos juegos. La Mac es honestamente más difícil de navegar. Pero la necesito para mis archivos, mis fotos; para editar.

Sarah Tew/CNET

El iPad no ganará gran cosa hasta que acabe con las Macs... o se convierta en algo nuevo

Las ventas del iPad cayeron el trimestre pasado, cuando se vendieron 13.1 millones de unidades, frente a 16.1 millones que vendió en el mismo período del año anterior. Mientras tanto, en ese mismo lapso de tres meses, Apple vendió 5.4 millones de Macs, así que la venta de iPad ya supera, por mucho, a las Macs. Sin embargo, todavía se siente como que el crecimiento futuro necesita venir de los clientes potenciales de una Mac. No obstante, el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha estado en contra de la idea de mezclar iPads y Macs desde al menos 2012.

Pero el iPad, tan bueno como es, simplemente no avanza en una nueva dirección y parece que no va a ir pronto a un lugar muy nuevo. La línea de productos iPad del año pasado fue escasa. El iPad Pro de 12.9 pulgadas salió en noviembre de 2015. Después del iPad Pro de 9.7 pulgadas de marzo de 2016 no ha habido otro. El iPad Air 2, que tiene ya muchos años de antigüedad, sigue siendo, probablemente, la mejor opción para la mayoría de las personas, ya que ahora obtiene más espacio de almacenamiento por menos dinero que nunca. La compatibilidad que ofrece la Pro con el Pencil está muy bien, y el Smart Connector está lleno de potencial (pero todavía sólo funciona con teclados y muelles de carga, al menos por ahora).

Pulir un gran producto hasta que brille es siempre una gran fórmula para mejorar un producto, y eso es lo que hace que el iPad Pro de 9.7 pulgadas se sienta como una herramienta excelente para mí, incluso un año más tarde. Pero el iPad todavía necesita todavía más. Opciones reales de teclados accesorios, ratones o trackpads opcionales; maneras ampliadas de organizar las ventanas de aplicaciones más allá de la pantalla dividida. Y quizás lo más importante, una cierta clase de compatibilidad tipo Chrome para trabajar en interfaces Web de la misma manera que puedes trabajar en una Mac o una PC Windows.

O una Chromebook. La adición de Google de las aplicaciones de Android a las últimas Chromebooks mezcla lo mejor de dos mundos: aplicaciones independientes y un navegador amigable para el trabajo. Si el iPad añadiera eso (y la forma de hacer que la interfaz Web se sienta más como en una Mac), sería justo en donde debería estar. El iPad ya comparte más elementos de cruce con las Macs, incluyendo archivos de escritorio y documentos sincronizados con la nube. Sólo tiene que ir un poquito más lejos.

Dependiendo de los rumores que creas, podríamos ver nuevos iPads tan pronto como en marzo, o tan tarde como en octubre. Sea lo que sea, espero que sea una nueva dirección para la línea de productos: una que por fin me haga dejar mi MacBook.

Ese es el iPad que quiero comprar.