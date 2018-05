Siri contestará los mensajes por ti cuando vayas manejando

Agrandar Imagen USPTO

Apple no quiere que veas tu iPhone mientras manejas y por ello te ofrece ayuda con eso.

El fabricante del iPhone patentó un método para hacer que Siri responda llamadas o mensajes que recibes mientras manejas con la función No molestar activa. Las respuestas serían analizando el contexto como la ubicación, la ruta y la persona que llama o envía el mensaje.

Cuando un usuario envía un mensaje o realiza una llamada estando el modo No molestar activo, Siri sería capaz de enviar un mensaje diciendo que la persona va camino hacia algún lugar y le falta determinado tiempo para llegar.

Esta nueva función complementaría a la actual en iOS 11 de No molestar al ir al volante, que bloquea todas las notificaciones y no permite el uso del celular a menos que el usuario haga saber que no está al volante, sino que es copiloto.

Las imágenes de la patente muestran que esta herramienta funcionará junto a CarPlay, el sistema que coloca la interfaz de iOS y algunas aplicaciones compatibles en la pantalla central de algunos automóviles. El usuario podría seleccionar una de las varias respuestas que Siri sugiere con el contexto.

La patente no menciona la disponibilidad de la función, pero iOS 12 podría ser el sistema operativo que lo incluya. Apple no da comentarios sobre patentes o productos no anunciados, pero se espera que anuncie iOS 12 el 4 de junio.