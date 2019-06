Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

A partir de este lunes la beta pública de iOS 13, iPadOS y macOS Catalina ya están disponibles. Y, ¿ahora? ¿Es recomendable instalarlo? ¿Debería instalarlo? ¿Me conviene instalarlo en mi dispositivo principal?

Lo primero que debes saber es que en CNET en Español tenemos guías que te ayudarán a instalar la beta que quieras. En este enlace te contamos todos los detalles para descargar iOS 13 en tu dispositivo compatible.

Ahora bien, pasemos a las razones por las que no te conviene instalar estas susodichas betas —ya sea la de iOS 13 o la de macOS Catalina.

Software en continua mejora

Como su nombre lo dice, este software se trata de sistemas operativos estables pero no lo suficiente para llegar a las masas. No por nada Apple está esperando a otoño (posiblemente septiembre) para lanzar las versiones finales de ambas plataformas. Son tres meses de más betas para seguir mejorando, y como esta es la primera beta, se trata de la versión más inestable.

Problemas de compatibilidad

Muchas aplicaciones todavía no están diseñadas para funcionar en iOS 13, iPadOS y macOS Catalina por ello al ejecutar aplicaciones que no han sido actualizadas por sus desarrolladores es posible que te encuentres con problemas al ejecutarlas.

Bugs

Los bugs de computadora son tan molestos como los bichos de la vida real, y el software beta está plagado de estos problemas. Una anécdota personal es que llevo con la beta para desarrolladores de iOS 13 desde que se lanzó a principios de junio, y es muy común que de vez en cuando mi iPhone se reinicie por ninguna razón aparente.

Esto es normal, pues se trata de una beta y los problemas de estabilidad y desempeño están a la orden del día. No te molestes si instalas la beta y tu iPhone de la nada se reinicia a la mitad de un videojuego o mientras estás subiendo una foto a Snapchat —es el pan de cada día de las betas.

Consumo de batería

En muchas ocasiones, el software beta también trae problemas en el consumo de la energía del dispositivo.

Si bien en la beta de iOS 13 no he experimentado problemas, en betas anteriores me ha pasado que la batería se evapora como cerveza en un día caluroso. Y el problema no sólo es la batería, el teléfono se puede sobrecalentar, hay cierres inesperados de aplicaciones o la comunicación con el Apple Watch puede fallar.

Es un dolor de cabeza hacer downgrade

Si ya instalaste la beta y te diste cuenta de que no es para ti, tendrás que regresar a la versión más estable de iOS 12. Para ello, tienes que hacer downgrade y la verdad es que es un dolor de cabeza.

Downgrade consiste en restaurar tu teléfono. O, en otras palabras, eliminar todo en tu dispositivo con la beta, incluido tus fotos, contactos, mensajes y aplicaciones. Con el downgrade tienes que restaurar tu iPhone, después descargar e instalar iOS 11, volver a instalar —o restaurar de una copia de seguridad-- todas tus aplicaciones. ¿Quieres hacer eso? Piénsalo dos veces.

No todos tienen la beta

Algunas funciones de interacción requieren que otros dispositivos tengan macOS Catalina o iOS 13. Por ello, si eres el único de tus amigos que tiene una beta, ellos no podrán ver tus mensajes con efecto enviados a través de iMessage o cualquier otra función nueva de los sistemas operativos.

Tendrás lo más nuevo, pero estarás solito.

Y, ¿qué hay de las ventajas?

¡La aventura te espera!

Probar una beta no solo te genera adrenalina de que estás probando las nuevas funciones que los usuarios regulares van a instalar hasta meses después, sino que también puedes poner tu granito de arena para mejorar los sistemas operativos.

Recuerda que las tres betas (iOS 13, iPadOS y macOS Catalina) incluyen algo llamado Feedback Assistant, un app en la que puedes escribir los problemas de desempeño o compatibilidad que vayas encontrando y así los ingenieros de Apple pongan manos a la obra en corregirlos.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 24 de junio para agregar referencias a las betas públicas iOS 13, macOS Catalina y iPadOS.

Reproduciendo: Mira esto: iPadOS: Probamos la beta pública